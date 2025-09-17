الاقتصاد السعودي ينكمش في الربع الثاني من 2024 بأقل وتيرة منذ عام
أظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بشكل طفيف بلغ 0.4 % في الربع الثاني من العام...
أخبار الأسواق
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
المزيد
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
المزيد
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
المزيد
أظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بشكل طفيف بلغ 0.4 % في الربع الثاني من العام...
10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - بيانات التضخم لشهر يوليو: مؤشر أسعار المستهلك المنسق باستثناء الطاقة والأغذية: الفعلي 2.8% على...
10:00 AM BST, Euro Zone - Inflation Data for July: HICP ex Energy & Food: actual 2.8% YoY; previous 2.8% YoY; HICP ex Energy and Food: actual...
قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة حيث تم رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 15 نقطة أساس من 0.1٪ إلى 0.25٪، وهو قرار مفاجئ للأسواق. كانت العقود الآجلة قد وضعت...
The Bank of Japan has decided to raise interest rates. The benchmark rate was raised by 15 basis points from 0.1% to 0.25%, a surprising decision for the...
عقود المؤشرات الأمريكية ترتفع قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومصنعو أشباه الموصلات يرتفعون بعد نتائج الربع الثاني. على موجة المكاسب...
U.S. index contracts gain ahead of Fed meeting, semiconductor manufacturers gain after Q2 results On the wave of gains in Asia and the States, European...
فشل تقرير مايكروسوفت ربع السنوي للربع الثاني من عام 2024، على الرغم من أنه أعلى من التوقعات، في تحسين المشاعر حول الشركة. تبين أن الهوامش في العديد...
Microsoft's quarterly report for Q2 2024, although higher than forecasts, failed to improve sentiment around the company. Margins in several of...
حققت AMD مكاسب في التداول بعد إغلاق السوق كما أعلنت الشركة عن نمو مذهل في الإيرادات، وتجاوزت توقعات المحللين للربحية، ورفعت إرشاداتها للربع الثالث من عام...
AMD is gaining in trading after the market close. The company reported impressive revenue growth, beat analysts' profitability expectations, and raised...
كانت نتائج مايكروسوفت للربع الرابع من عام 2023/24 متوافقة في الغالب مع توقعات إجماع السوق. ومع ذلك، بالنسبة لشركات التكنولوجيا الرائدة التي كانت المحرك...
Microsoft 4Q23/24 results turned out to be mostly in line with market consensus forecasts. However, for the leading technology companies that have been...
تخسر المؤشرات الأمريكية بعض قوتها ترقبًا لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي غدًا وإعلان أرباح مايكروسوفت بعد إغلاق جلسة النقد. وتتصدر الانخفاضات شركة إنفيديا...
US indices are losing ground in anticipation of tomorrow's Fed decision and Microsoft's earnings release after the close of the cash session....
سيتخذ بنك اليابان قراره بشأن أسعار الفائدة غدًا في الجزء الأول من اليوم. حاليًا، تشير توقعات المستثمرين إلى احتمال بنسبة 70% تقريبًا لرفع سعر الفائدة بمقدار...
The Bank of Japan will make a decision on interest rates tomorrow in the first part of the day. Currently, investor expectations indicate nearly a 70%...
أعلنت بورصة لندن للمعادن في بيان يوم الاثنين أنها اعتمدت ميناء جدة السعودي كموقع لتسليم وتخزين النحاس والزنك. وسيصبح الإدراج ساري المفعول بعد ثلاثة أشهر...
قلص زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني مكاسب الصباح بعد أن ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية NHK أن بنك اليابان سوف ينظر في زيادة إضافية في أسعار الفائدة،...
The USDJPY reduce morning's gains after NHK (Japanese public media organization) reports that the Bank of Japan will consider an additional interest...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم