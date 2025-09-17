انخفاض US100 قبل نتائج مايكروسوفت 📉
قبل يوم واحد من إعلان قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، نلاحظ زيادة حالة عدم اليقين بين المستثمرين وتحول رأس المال إلى أصول أكثر أمانًا مثل الدولار والسندات....
أخبار الأسواق
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
A day before the Federal Reserve's decision announcement, we observe increased uncertainty among investors and a shift of capital to safer assets like...
المؤشرات تكتسب بعض الشيء في بداية الجلسة مرة أخرى، الشركات ذات القيمة السوقية الأصغر تحظى بالتفضيل الدولار يرتفع بنسبة 0.20% العوائد دون تغييرات...
Indexes are slightly gaining at the start of the session Once again, companies with smaller market capitalization are favored The dollar index is...
أعلن وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إيرادات المنطقة عن العام المالي 2023-2024 بلغت 8.245 مليار جنيه، منها 5.932...
أظهرت شركة فايزر نتائج أفضل من المتوقع للربع الثاني من عام 2024، ورفعت توقعاتها للعام بأكمله 2024. بعد أن بلغت ذروتها عند 4% في تداولات ما قبل السوق، تكسب...
Pfizer showed better-than-expected results for 2Q24, and raised its outlook for the full year 2024. After peaking at 4% in pre-market trading, the company...
03:00 PM BST, United States - CB Consumer Confidence for July: actual 100.3; forecast 99.7; previous 97.8; 03:00...
صدر مؤشر كونفرنس بورد لثقة المستهلك في الولايات المتحدة في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر مؤشر كونفرنس بورد انخفاض طفيف. كما...
استحوذت شركة الأنصاري للخدمات المالية، المدرجة في سوق دبي المالي، على كامل أسهم مجموعة "بي إف سي القابضة" المتخصصة في صرف العملات الأجنبية والتحويلات...
الساعة 01:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ألمانيا - بيانات التضخم لشهر يوليو: مؤشر أسعار المستهلك الألماني: الفعلي 0.5% على أساس شهري؛ المتوقع 0.2% على أساس...
01:00 PM BST, Germany - Inflation Data for July: German HICP: actual 0.5% MoM; forecast 0.2% MoM; previous 0.2% MoM; German...
جلسة الثلاثاء تجلب مكاسب معتدلة في التداول الأوروبي شركة هايدلبرج للمواد تكافح مع ضعف الطلب في أوروبا وآسيا شركة كوفسترو تضيق توقعاتها لهذا العام الوضع...
Tuesday's session brings moderate gains in European trading Heidelberg Materials struggles with weak demand in Europe and Asia Covestro narrows...
قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي استكمل مراجعة تتعلق بمصر، مما يسمح للسلطات بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور. وبحسب بيان صندوق النقد،...
ستعلن شركة مايكروسوفت (MSFT.US) عن تقرير أرباح الربع الرابع من عام 2024 اليوم بعد إغلاق جلسة وول ستريت. سيكون هذا أول تقرير أرباح لشركات التكنولوجيا الكبرى...
Microsoft (MSFT.US) will report its fiscal-Q4 2024 earnings report today after close of the Wall Street session. This will the first of Big Tech earnings...
IFR issued a recommendation for the EURGBP currency pair. IFR recommends taking a long position on the pair with following levels: Entry (market):...
النفط كان النفط الخام تحت ضغوط بيع في الأسابيع الأخيرة. اختبر خام غرب تكساس الوسيط مستويات أقل من 76 دولارًا للبرميل، وبرنت أقل من 79 دولارًا...
