نتائج ماكدونالدز أفضل، لكنها لا تزال أقل من التوقعات 📊
يمكن رؤية ضعف المستهلك في نتائج ماكدونالدز. أبلغت الشركة عن انخفاض مفاجئ من حيث المبيعات القابلة للمقارنة، ومن حيث الإيرادات التي تولدها مطاعم الامتياز،...
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي هل سيحقق بنك اليابان توقعات السوق؟ تراجع في ناسداك. تسلا وألفابيت سبب الانخفاضات
ناسداك يقود المكاسب في وول ستريت بيتكوين قرب 70 ألف دولار يعزز شركات العملات المشفرة تسلا تكسب أكثر من 2% بعد قرار مورجان ستانلي المتفائل افتتحت...
انخفضت أسعار القمح الأمريكي إلى أدنى مستوياتها المحلية من أواخر فبراير ومارس الأسبوع الماضي وهي الآن عند أدنى مستوياتها في 4 سنوات، متجهة نحو علامة 500...
تحسن طفيف في المعنويات في بداية الأسبوع فيليبس تكسب 9.5٪ بعد الإبلاغ عن النتائج الفصلية رفعت شركة ميرك كيه جي إيه توقعات أرباحها للعام بأكمله الوضع...
كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن قيمة صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة بلغت 4.2 مليار دولار...
بدأ الشيكل الإسرائيلي تداولات الأسبوع الجديد على انخفاض، في أعقاب التطورات التي شهدها الشرق الأوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع. شنت القوات الإسرائيلية غارات...
تراجع الذهب بأكثر من 3% من أعلى مستوياته على الإطلاق يمكن رصد هيكل اتجاه هبوطي على الرسم البياني فشل السعر في الاختراق فوق الحد الأعلى لهندسة السوق تراجع...
الأسبوع المقبل مليء بالأحداث الاقتصادية الكبرى، مثل إصدار بيانات الوظائف الأمريكية أو قرار أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي أو بنك اليابان...
ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 1.90% ليصل إلى 69600 دولار بفضل التصريحات المتفائلة من السياسيين في مؤتمر عقد في ناشفيل نهاية الأسبوع. وبالطبع، ينصب كل اهتمام...
بدأت شركة هاينكن (HEIA.NL) تداولات الأسبوع الجديد بفجوة سعرية كبيرة هبوطية وتتداول الآن بنسبة أقل من 6٪ في اليوم. أصدرت الشركة تقرير الأرباح...
