11.47 تريليون درهم التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات في النصف الأول
بلغت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر UAEFTS نظام الإمارات للتحويلات المالية 11.47 تريليون درهم خلال النصف الأول من 2025، وفق أحدث...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي مؤشرات الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة النفط تحت ضغط المخزونات والبيانات الاقتصادية هل نرى المزيد من الارتفاعات على الذهب
صدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (Y/Y): السابق: 3.4%, المتوقع: 3.5%, الفعلي: 2.8% مؤشر...
حققت شركة إنديتكس (ITX.ES)، المالكة لعلامات تجارية مثل زارا وبيرشكا وماسيمو دوتي، نتائج قوية للنصف الأول من عام 2025، مما أثار رد فعل قويًا في السوق وارتفاعًا...
لقد أسرت شركة أوراكل السوق بنتائجها. قبل افتتاح السوق، ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 30%، محققةً رأسمالًا يزيد عن 200 مليار دولار. لم تلبِّ الشركة توقعات...
ارتفع الذهب اليوم بنحو 0.8%، قبيل صدور بيانات تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر أغسطس، والتي ستصدر الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش. كما يشهد...
أعلن مصرف الراجحي عن نجاحه في جمع مليار دولار من خلال طرح 5 آلاف صك اجتماعي من الشريحة الثانية، وذلك ضمن برنامجه الدولي لإصدار الصكوك. موضحا في...
بدأت بورصات أوروبا الغربية جلسة اليوم على ارتفاع، متأثرةً بالتفاؤل السائد في وول ستريت. ويتفاعل المستثمرون مع بيانات سوق العمل الأمريكية الضعيفة، والتي...
ينتشر التأثير القوي لنتائج TSMC القياسية (+2.08%) في تايبيه بسرعة إلى التقنيات العالمية - فقبل افتتاح بورصة وول ستريت، شهدت أسعار أسهم Nvidia (+1.92%)...
بدأت شركة أرامكو السعودية، طرح صكوك دولية، لاستخدام عائداتها الصافية للأغراض العامة حيث أصدرت الشركة شريحتين بأجل 5 و10 سنوات، وفقًا لنشرة شروط الصفقة...
واصل سهم CHN.cash ارتفاعه هذا الأسبوع بنسبة 1% أخرى، على الرغم من أن الانكماش يشير إلى ضعف في السوق المحلية. واخترق المؤشر مستوى المقاومة الرئيسي...
حوالي الساعة الثانية صباحًا، انتهكت طائرات روسية مقاتلة بدون طيار، تُعرف باسم "شاهد"، المجال الجوي البولندي. دخلت ما بين اثنتي عشرة طائرة بدون...
يوم الأربعاء، تأثرت المعنويات في أوروبا سلبًا بانتهاك طائرات روسية بدون طيار للمجال الجوي البولندي، وتفاقم الاضطرابات السياسية الفرنسية بعد تعيين إيمانويل...
بدأت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية والأوروبية اليوم بمكاسب حذرة (مؤشرا US100 وUS500: +0.1%؛ واستقر مؤشرا EU50 وUS30). واصلت شركة...
تشهد العقود الآجلة لمؤشرات الولايات المتحدة تداولات مرتفعة على الرغم من مراجعة سلبية كبيرة ومثيرة للقلق لبيانات سوق العمل. ووفقًا لمكتب إحصاءات العمل...
كشفت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة آبل (AAPL.US) اليوم عن مجموعة من تحديثات منتجاتها، بما في ذلك آيفون 17، وسماعات AirPods الجديدة، وأحدث جيل من...
يُسلّط تقرير STEO (توقعات الطاقة قصيرة الأجل) لشهر سبتمبر الضوء على انخفاض أسعار النفط، وزيادة المخزونات، وتنامي نشاط أوبك+، بالإضافة إلى اتجاه معاكس في...
انخفضت أسعار الفضة اليوم بأكثر من 1%، على الرغم من مراجعة بيانات مكتب إحصاءات العمل (BLS) التي جاءت أقل من المتوقع، مما يشير إلى ضعف الاقتصاد الأمريكي....
في تطور غير مسبوق في سياق الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، نفذت إسرائيل في 9 سبتمبر 2025 غارة جوية دقيقة على العاصمة القطرية الدوحة، مستهدفة قياديين بارزين...
ارتفعت العقود الآجلة للكاكاو (COCOA) المتداولة في بورصة إنتركونتيننتال (ICE) بأكثر من 2% اليوم، عقب موجة بيع حادة دفعت الأسعار إلى حوالي 7,100 دولار أمريكي،...
ارتفعت مبيعات المتاجر المماثلة في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير ريدبوك، بنسبة 6.6% مقارنةً بالعام السابق في الأسبوع المنتهي في 6 سبتمبر، بعد زيادة بنسبة...
