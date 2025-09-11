تراجع سعر الغاز الطبيعي إلى ما يقرب من 3 دولارات❗
انخفضت أسعار الغاز اليوم بنسبة تقارب 4%، وهي الآن قريبة جدًا من مستوى 3 دولارات أمريكية/مليون وحدة حرارية بريطانية، على الرغم من موسم التبريد الجاري، والذي...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي مؤشرات الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة النفط تحت ضغط المخزونات والبيانات الاقتصادية هل نرى المزيد من الارتفاعات على الذهب
سجلت شركة «أدنوك للحفر» صافي ربح قدره 2.54 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، بنمو 21% مقارنة بـ2.09 مليار درهم، تم تحقيقها في الفترة...
ستنضم مايكروسوفت (MSFT.US)، إلى جانب ميتا بلاتفورمز، إلى مجموعة الشركات "السبعة الكبار" اليوم، حيث ستنشر أحدث نتائجها الفصلية. وستقدم مايكروسوفت،...
طرحت الهيئة العامة للعقار السعودية، اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار على منصة "استطلاع" على أن ينتهي الآراء بشأنها يوم...
ارتفعت مخزونات النفط بمقدار 7.7 مليون برميل، مقارنةً بتوقعات بانخفاض قدره 2.6 مليون برميل وانخفاض سابق قدره 3.2 مليون برميل. وأظهر تقرير معهد البترول الأمريكي...
اتسمت بداية جلسة اليوم في وول ستريت بتفاؤل معتدل، حيث يركز المستثمرون على العديد من البيانات الاقتصادية الكلية ونتائج أعمال الشركات. تشير القراءة الأولية...
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتثبيت سعر الفائدة. ومع ذلك،...
ميتا ليست مجرد شركة تواصل اجتماعي، بل هي أيضًا عملاق إعلاني، وتستثمر بكثافة في التقنيات الجديدة، لا تقتصر على الذكاء الاصطناعي فحسب، بل تشمل أيضًا الواقع...
في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت غرينتش، ستعلن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) قرارها بشأن أسعار الفائدة الأمريكية. يفترض الإجماع أن الاحتياطي الفيدرالي...
صدرت بيانات الناتج الإجمالي المحلي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الناتج الإجمالي المحلي: السابق: -0.5%, المتوقع: 2.5%, الفعلي: 3.0% مؤشر أسعار...
كان تقرير ADP نقطة رئيسية في التقويم الاقتصادي اليوم وتم إصداره في الساعة 12:15 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة في التوظيف بمقدار...
يُبدي المستثمرون الأوروبيون تفاؤلاً واضحاً اليوم، مدعومين بتقارير أرباح مشجعة تُسهم في التعافي من التراجعات الأخيرة التي أعقبت اتفاق التجارة. تقود الأسواق...
يتداول سعر الذهب حاليًا عند مستوى 3328.54 دولارًا، بعد أن كسر خط الاتجاه الصاعد الذي كان يدعم الحركة منذ منتصف مارس 2025. ويظهر على الرسم البياني تشكيل...
صدرت بيانات الناتج الإجمالي المحلي من أوروبا وجاءت كالتالي: الناتج الإجمالي المحلي (فصلي): السابق: 0.6%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% الناتج الإجمالي...
صدرت بيانات الناتج الإجمالي المحلي من ألمانيا وجاءت كالتالي: الناتج الإجمالي المحلي (فصلي): السابق: 0.4%, المتوقع: -0.1%, الفعلي: -0.1% الناتج...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من اسبانيا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 2.3%, المتوقع: 2.7%, الفعلي: 2.7% مؤشر...
وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أمس على إنشاء واسترداد أسهم صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) الخاصة بالبيتكوين والإيثريوم بشكل عيني،...
الساعة 07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - بيانات مبيعات التجزئة لشهر يونيو: مبيعات التجزئة الألمانية: النمو الفعلي 1.0% على أساس شهري؛...
يبدأ اليوم النصف الثاني من الأسبوع بكثافة من حيث الإصدارات الاقتصادية الكلية والمالية. سيكون الحدث الأكثر أهمية هو قرار سعر الفائدة الصادر عن مجلس الاحتياطي...
شهدت أسواق الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ جلسة متباينة. ارتفعت المؤشرات الصينية بنسبة تراوحت بين 0.50% و0.90%، عقب تمديد الهدنة التجارية بين الولايات...
