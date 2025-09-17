DE40: المؤشرات الأوروبية تحاول تعويض خسائرها في نهاية الأسبوع 💡
المؤشرات الأوروبية تحاول تعويض خسائر نهاية الأسبوع نتائج أفضل لشركتي هيرميس وإسيلور لوكسوتيكا تعزز معنويات سوق الأزياء BASF تخسر 2.5% بعد نشر بيانات...
أخبار الأسواق
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
European indices try to make up for week-end losses Better Hermes and EssilorLuxottica results bolster fashion market sentiment BASF loses 2.5%...
شهدت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات "مدى" في السعودية نمواً كبيراً في الربع الأول من عام 2024، لتصل إلى 44.42 مليار ريال. ويمثل ذلك زيادة...
بعد عمليات بيع حادة في الأسواق، بقيادة قطاع التكنولوجيا الأمريكي، هل هناك أسباب للتفاؤل؟ مع تقدمنا عبر الجلسة الأوروبية، هناك دلائل على عودة شهية المخاطرة....
انخفض معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر يونيو إلى 3.0% على أساس سنوي، وهو انخفاض أقوى من المتوقع. ومع ذلك، يظل معدل التضخم في مؤشر أسعار...
US CPI inflation for June fell to 3.0% year-on-year, a drop stronger than expected. However, CPI inflation remains above the PCE inflation indicator, which...
ارتفع الين الياباني في الأيام الأخيرة، حيث شهد زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني تصحيحًا كبيرًا في الاتجاه الصعودي الجاري. وتستمد قوة الين الياباني...
Japanese yen has been on the rise in recent days, with USDJPY experiencing a significant correction in the ongoing uptrend. JPY strength is driven by rising...
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح مستقر بيانات الإنفاق الشخصي الاستهلاكي في الولايات المتحدة لشهر يونيو في دائرة الضوء تقارير الأرباح من 3M وBristol-Myers...
European indices set for flat opening US PCE data for June in the spotlight Earnings reports from 3M and Bristol-Myers Squibb European index...
هبطت مؤشرات وول ستريت بنهاية جلسة الأمس ومحو المكاسب اليومية. أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 جلسة التداول بانخفاض 0.51% وانخفض ناسداك 0.93%. قلص مؤشر...
Wall Street indices slumped by the end of yesterday's session and erased daily gains. S&P 500 finished 0.51% lower and Nasdaq slumped 0.93%....
بدأت مؤشرات وول ستريت التداول اليوم دون تغيير يذكر، لكنها تمكنت من الارتفاع في وقت لاحق. ارتفع مؤشرا S&P 500 وNasdaq بنسبة 0.6%، بينما ارتفع مؤشر...
Wall Street indices launched today's trading little changed, but managed to catch a bid later on. S&P 500 and Nasdaq trade 0.6% higher, Dow...
بدأت شركة Honeywell International (HON.US) تداول اليوم بفجوة سعرية هبوطية. جاء الانخفاض نتيجة لإصدار تقرير أرباح الربع الثاني من عام 2024. وبينما أعلنت...
Honeywell International (HON.US) launched today's trading with a bearish price gap. Drop was triggered by release of Q2 2024 earnings report. While...
أطلقت شركة Warner Bros Discovery (WBD.US) تداول اليوم بفجوة سعرية هبوطية كبيرة. انخفض السهم بحوالي 6٪ في وقت النشر. وتعرضت أسهم الشركة لضربة قوية بعد أن...
Warner Bros Discovery (WBD.US) launched today's trading with a big bearish price gap. Stock is down around 6% at press time. Company's stock is...
أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تقريرًا أسبوعيًا عن مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع...
