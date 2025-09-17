BREAKING: NATGAS drops after EIA inventory data
US Energy Information Administration (EIA) issued a weekly report on US natural gas inventories today at 3:30 pm BST. Report was expected to show a 13...
أخبار الأسواق
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
المزيد
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
المزيد
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
المزيد
US Energy Information Administration (EIA) issued a weekly report on US natural gas inventories today at 3:30 pm BST. Report was expected to show a 13...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي: النفط يتراجع بالرغم من سحب أكبر للمخزونات الأسهم الامريكية تتراجع مع انخفاض توقعات الشركات
تفتح مؤشرات وول ستريت بشكل مستقر تقريبًا يختبر US500 المتوسط المتحرك لمدة 50 جلسة ارتفعت أسهم Viking Therapeutics بنسبة 17٪ بعد أرباح الربع الثاني تراجعت...
Wall Street indices open more or less flat US500 tests 50-session moving average Viking Therapeutics surges 17% after Q2 earnings Edward Lifesciences...
A large economic data pack from the United States was released today at 1:30 pm BST. Among data released one can find flash GDP report for Q2 2024, as...
تم إصدار حزمة كبيرة من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة اليوم في الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش. من بين البيانات الصادرة يمكن العثور على تقرير...
سجلت شركة Ford Motor (F.US) انخفاضًا قويًا في الأرباح التشغيلية في الربع الثاني من عام 24 على الرغم من زيادة المبيعات. وتبين أن السبب الرئيسي هو ارتفاع...
Ford Motor (F.US) recorded a strong decline in operating profit in 2Q24 despite an increase in sales. The main reason turned out to be higher-than-expected...
تيسلا تنخفض بأكثر من 12% بعد أرباح الربع الثاني من 2024 أرباح الشركة في الربع الثاني مخيبة للآمال بشكل كبير تدهور كبير في هامش السيارات الأساسية تساعد...
Tesla plunges over 12% after Q2 2024 earnings Company's Q2 profits disappointed significantly Big deterioration in core automotive margin Revenue...
أسواق الأسهم تمر بأزمة وجودية. ماذا لو لم تؤت استثمارات الذكاء الاصطناعي الكبيرة ثمارها؟ هل تتعثر الأرباح في أوروبا؟ إلى متى سيظل الطلب الصيني ضعيفا؟ ما...
المؤشرات الأوروبية تواصل الانخفاضات تنخفض Kering بأكثر من 6٪ بعد إعلان الأرباح ما يقرب من 9٪ انخفاض على أسهم Stellantis الوضع العام للسوق: تميزت...
European indices extend declines Kering drops more than 6% after earnings release Nearly 9% bump on Stellantis shares General market...
وصلت قيمة أدوات الدين السيادية للدول الخليجية مستحقة السداد على مدار السنوات العشر المقبلة (2024-2033) إلى 609.5 مليار دولار، توزعت بواقع 348.3 مليار دولار...
من المحتمل أن يكون تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي هو القراءة الكلية الأكثر أهمية هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يكون الربع الثاني أفضل من...
The US GDP report is probably the most important macro reading this week. It is expected that the second quarter was better than the previous one, although...
أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر مصارف الإمارات من حيث الأصول، عن أرباح فاقت التوقعات في الربع الثاني من العام، وذلك بدعم من النمو في الدخل من الفوائد والدخل...
أفادت الجريدة الرسمية عن وزارة البترول بأن مصر رفعت، أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج...
انخفض الدولار الأميركي مقابل الين الياباني بنسبة 0.65% اليوم إلى 152.7300، مسجلاً أكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر 2022. ومن أعلى مستوياته فوق 161.0000، تجاوز...
USDJPY fell 0.65% to 152.7300 today, recording its biggest monthly decline since November 2022. From peaks above 161.0000, the decline already exceeds...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم