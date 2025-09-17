التقويم الاقتصادي: تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني في دائرة الضوء 🎯
يتضمن تقويم الاقتصاد الكلي اليوم العديد من العناصر المثيرة للاهتمام، بما في ذلك تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأولي للربع الثاني من عام 2024 في الولايات...
أخبار الأسواق
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
المزيد
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
المزيد
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
المزيد
يتضمن تقويم الاقتصاد الكلي اليوم العديد من العناصر المثيرة للاهتمام، بما في ذلك تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأولي للربع الثاني من عام 2024 في الولايات...
Today's macroeconomic calendar includes several interesting items, including the preliminary GDP report for the Q2 of 2024 in the USA and the June...
تخسر مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ، لتواصل انخفاضاتها بعد أن أغلقت مؤشرات وول ستريت على انخفاض. تخسر المؤشرات الصينية ما بين 1.20-1.50%، ويتداول مؤشر Nikkei...
Asia-Pacific indices are losing, extending declines after Wall Street indices closed lower. Indexes from China are losing between 1.20-1.50%, Japan's...
يتم تداول مؤشرات وول ستريت على انخفاض، مع تحرك الحركة الهبوطية مدفوعًا بقطاع التكنولوجيا وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.7%، وانخفض مؤشر ناسداك...
Wall Street indices are trading lower, with the downward move being driven by tech sector. S&P 500 trades 1.7% lower, Nasdaq slumps 2.8%, while...
من المقرر أن تعلن شركة International Business Machines Corporation (IBM) عن أرباحها للربع الثاني يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو 2024، بعد جرس الإغلاق. وسيقوم...
International Business Machines Corporation (IBM) is set to release its second-quarter earnings on Wednesday, July 24, 2024, after the closing bell. Investors...
يعد Lamb Weston (LW.US) هو العضو الأسوأ أداءً في مؤشر S&P 500 اليوم، حيث انخفض بنسبة 27٪ تقريبًا في وقت النشر. كان سبب هذا الانخفاض هو نشر تقرير أرباح...
Lamb Weston (LW.US) is the worst performing S&P 500 member today, slumping around 27% at press time. The plunge was triggered by release of a dismal...
انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USDJPY) إلى ما دون مستوى 155 اليوم، مع ارتفاع الين بأكثر من 1% لليوم الثاني على التوالي، مدفوعًا بعدة عوامل....
USDJPY pair is dropping below 155 today, with the yen gaining over 1% for the second consecutive day, driven by several factors. NBH television reported...
أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن اقتصاد الإمارة حقق نمواً...
US Department of Energy (DOE) issued an official weekly report on US oil inventories today at 3:30 pm BST. Report was expected to show declines in oil...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر...
US new home sales data for June was released at 3:00 pm BST. Report was expected to show a sales increasing 3.4% MoM, from 619 thousand in May to 641 thousand...
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 3:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق ارتفاع في مبيعات المنازل الجديدة. الساعة...
Bank of Canada announced its latest monetary policy decision today at 2:45 pm BST. Bank was expected to deliver the second 25 basis point rate cut this...
02:45 PM BST, United States - PMI Data for July: S&P Global Services PMI: actual 56.0; forecast 54.7; previous 55.3; S&P...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 2:45 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في معنويات قطاعات الخدمات. مؤشر...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم