عاجل: قرار معدل الفائدة من بنك كندا
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 2:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتنفيذ خفض لسعر الفائدة. ومع...
أخبار الأسواق
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
المزيد
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
المزيد
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
المزيد
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 2:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتنفيذ خفض لسعر الفائدة. ومع...
مؤشرات وول ستريت تفتح على انخفاض الأرباح المخيبة للآمال من Tesla وAlphabet تؤثر على معنويات السوق انخفض US100 إلى أدنى مستوى خلال شهر واحد مكاسب...
Wall Street indices open lower Disappointing earnings from Tesla and Alphabet weigh on market sentiment US100 drops to 1-month low AT&T gains...
المؤشرات الأوروبية توقف الموجة الصعودية تضع نتائج LVMH ضغوطًا على الشركات في قطاع السلع الفاخرة flatexDEGIRO مع نتائج ربع سنوية أفضل من المتوقع الوضع...
European indices stop the upward wave LVMH's results put pressure on companies from the luxury goods sector flatexDEGIRO with better than expected...
ارتد سعر الفضة من الحد الأدنى لهيكل 1:1 الاتجاه الرئيسي لا يزال صعوديا بالنظر إلى الوضع الفني للفضة، يمكننا أن نرى أن التصحيح الهبوطي الأخير...
تلقى الين الياباني طلبًا اليوم، مع انخفاض الدولار الأميركي مقابل الين الياباني لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى منذ منتصف مايو 2024 وقد حفز تقرير رويترز قوة...
Japanese yen caught a bid today, with USDJPY briefly dropping to the lowest level since mid-May 2024. Strengthening of Japanese yen was triggered by Reuters...
خسرت أسهم LVMH (MC.FR) ما يقرب من 4٪ في جلسة اليوم وانزلقت إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر بعد أن أشارت النتائج المخيبة للآمال من صانع السلع الفاخرة إلى...
قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، إن الشركة تجري محادثات مبكرة مع «بوينغ» و«إيرباص» بخصوص أكبر طلبية طائرات لها على...
LVMH (MC.FR) shares are losing nearly 4% in today's session and are sliding to their lowest levels in six months after disappointing results from the...
شهدت أسعار السلع الزراعية في بورصة شيكاغو للسلع (CBOT) انخفاضًا كبيرًا في الأشهر الأخيرة.يحتفظ المستثمرون غير التجاريين (صناديق التحوط الكبيرة والمؤسسات...
Agricultural commodity prices on the Chicago Commodity Exchange (CBOT) have been mostly declining in recent months. Non-commercial investors (large...
مؤشر مديري المشتريات المركب في المملكة المتحدة لشهر يوليو: 52.7 (التوقعات 52.6، السابقة 52.3) مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: 51.8 (التوقعات...
UK Composite PMI Flash for July: 52.7 (Forecast 52.6, Previous 52.3) Manufacturing PMI: 51.8 (Forecast 51, Previous 50.9) Services PMI: 52.4 (Forecast...
جاء مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو (تقرير يوليو) عند 50.1 مقابل 50.9 المتوقعة. و50.9 سابقًا الخدمات: 51.9 مقابل 52.9 إكسب. و52.8...
Eurozone Composite PMI (flash for July) came in 50.1 vs 50.9 exp. and 50.9 previously Services: 51.9 vs 52.9 exp. and 52.8 previously Manufacturing:...
تشير عقود المؤشرات الأوروبية إلى افتتاح منخفض في البورصات الأوروبية. سيتميز هذا اليوم بنشر بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية من الخدمات والصناعة...
European index contracts point to a lower opening on European stock exchanges The day will be marked by the publication of preliminary PMI data from...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم