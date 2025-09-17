عاجل: معنويات المستهلكين الألمان لدى GfK أقوى من المتوقع
جاءت ثقة المستهلك لدى GfK من ألمانيا عند -18.4 مقابل -21 المتوقعة. و -21.8 سابقًا
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
GfK consumer sentiments from Germany (expectations for August) came in -18.4 vs -21 exp. and -21.8 previously
ضعفت معنويات وول ستريت بعد نتائج الأمس من Alphabet وTesla وVisa وجاءت مخزونات النفط أيضًا أقل بكثير من التوقعات، على الرغم من أن خام غرب تكساس...
Wall Street sentiment weakened after yesterday's results from Alphabet, Tesla and Visa. Oil inventories (API) also came in well below forecasts,...
أعلنت ألفابت (GOOGL.US) وتيسلا (TSLA.US) عن نتائج الربع الثاني لهذا العام، بعد إغلاق الجلسة في وول ستريت وخسرت أسهم تيسلا ما يقرب من 4% في تعاملات...
Alphabet (GOOGL.US) and Tesla (TSLA.US) reported second-quarter results for the year, after the session closed on Wall Street. Tesla's shares...
لقد أصبح وراءنا القوائم الأولى لصناديق الاستثمار المتداولة على Ethereum. حجم التداول مرتفع جدًا، لكننا نشهد انخفاضًا في سوق العملات المشفرة. خسرت...
The first listings of ETFs on Ethereum are behind us. Trading volume is very high, but we are seeing declines in the cryptocurrency market. Bitcoin...
تقترب العقود الآجلة لخام برنت (OIL) من مستوى 81 دولارًا للبرميل، لتخسر 1.5% أخرى اليوم. وترجع أسباب ذلك في الأساس إلى الاحتمال الأكبر لوقف إطلاق النار...
Brent Crude oil futures (OIL) are approaching $81 per barrel, losing another 1.5% today. The reasons for this are mainly the higher probability of a successful...
وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على التمويل الفوري للإيثريوم، لكن السوق لم يتفاعل بقوة بعد القرار. على الرغم من أن تأثير السعر لا يزال غير...
The U.S. Securities and Exchange Commission has approved spot funds for Ethereum, but the market did not react with euphoria after the decision. Although...
تسجل مؤشرات وول ستريت تقلبات محدودة في بداية الجلسة. مكاسب US500 بنسبة 0.16% عمليات بيع قوية بنسبة 12% على أسهم شركة الخدمات اللوجستية UPS (UPS.US)...
Wall Street indexes record limited volatility early in the session. US500 gains 0.16% Powerful 12% sell-off on shares of logistics company UPS (UPS.US)...
حققت شركة جنرال موتورز (GM.US) نتائج أقوى من المتوقع. كما رفعت الشركة توقعاتها في الجوانب الرئيسية لنتائجها المالية. ردًا على التقرير، ارتفع سهم الشركة...
General Motors (GM.US) achieved stronger results than expected. The company also raised its forecasts in key aspects of its financial result. In response...
US Existing Home Sales came in 3.89M vs 3.99 exp. and 4.11M previously (-5.4% YoY vs -3.04% exp. and -0.7% previously) US median home price for existing...
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 3:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق ارتفاع في مبيعات المنازل الجديدة. الساعة...
حققت شركة كوكا كولا، شركة تصنيع المشروبات الغازية الشهيرة، أداءً قوياً في الربع الثاني من عام 2024، متجاوزاً التوقعات من حيث الأرباح والإيرادات. إن قدرة...
Coca-Cola, the famous soft drinks manufacturer, delivered a strong performance in the second quarter of 2024, exceeding expectations on both earnings and...
