الهوامش المرتفعة لـ Spotify تدفع أرباح الربع الثاني 📈
ارتفعت أسهم شركة Spotify Technology (SPOT.US) بنسبة 14% قبل افتتاح الجلسة في وول ستريت بسبب تقديم الشركة نتائج أفضل من المتوقع للربع الثاني من عام 2024....
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
Spotify Technology (SPOT.US) shares are up 14% before the opening of the session on Wall Street due to the company presenting better-than-expected results...
النفط: ويتعرض تداول النفط لضغوط منذ بداية شهر يوليو، على الرغم من بداية موسم القيادة وانخفاض مخزونات النفط الخام. ومع ذلك، لا تزال مخزونات المنتجات...
اليوم، بعد جلسة التداول الأمريكية، ستقدم شركة تسلا (TSLA.US) نتائج الربع الثاني لهذا العام. وبالنظر إلى أن أسهم الشركة ارتفعت بنسبة 40٪ تقريبًا خلال الشهر...
Oil Oil has been trading under pressure since the beginning of July, despite the beginning of the driving season and decreases in crude oil inventories....
Today, after the US trading session, Tesla (TSLA.US) will present its second quarter results for the year. Given that the company's shares have risen...
سجلت مصر أكبر انخفاض في الدين الخارجي وزيادة في الاحتياطيات الأجنبية، مما يشير إلى تحول مالي كبير يعد بمستقبل اقتصادي مزدهر. أعلن البنك المركزي المصري...
بورش تخفض توقعات إيرادات العام بأكمله مورجان ستانلي يعزز أسهم فريسينيوس الوضع العام للسوق: تتميز جلسة الثلاثاء في أسواق الأسهم الأوروبية باستمرار...
Porsche cuts full-year revenue forecast Morgan Stanley strengthens Fresenius shares Overall market situation: Tuesday's session on European...
أعلن البنك المركزي لجمهورية تركيا (CBRT) عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية اليوم في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت جرينتش. كان من المقرر عقد الاجتماع...
Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT) announced its latest monetary policy decision today at 12:00 pm BST. Meeting was originally scheduled for...
من المقرر أن تعلن شركة Alphabet (GOOGL.US) عن تقرير أرباح الربع الثاني اليوم بعد اختتام جلسة وول ستريت. سيكون هذا أول إصدار للأرباح من شركة تكنولوجيا...
Alphabet (GOOGL.US) is scheduled to report Q2 earnings report today after close of the Wall Street session. It will be the first earnings release from...
عندما يفتقر السوق إلى القناعة بشأن أحداث معينة: نتائج الانتخابات السياسية والاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية، فإنه يميل إلى العودة إلى تجارة "بطانية...
أرست “إيه دبليو للملاحة” المملوكة لشركة “أدنوك للإمداد والخدمات” الإماراتية ومجموعة “وانهوا” الصينية للصناعات الكيميائية،...
استثمرت ذراع الاستثمار الجريء التابعة لشركة "أرامكو" 15 مليون دولار في شركة صناعة الرقائق الكورية الجنوبية "ريبيليانز" (Rebellions...
ارتفعت مؤشرات وول ستريت يوم أمس، وكان الدافع وراء هذه الحركة هو قطاع التكنولوجيا. انتعشت أسهم أشباه الموصلات بعد عمليات البيع المكثفة التي شهدتها الأسبوع...
في لقاء إعلامي توقع وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي إنجاز ما بين 5 إلى 7 اتفاقيات شراكة اقتصادية متكاملة جديدة قبل...
Wall Street indices traded higher yesterday, with the move being driven by tech sector. Semiconductor stocks rebounded after last week's sell-off,...
