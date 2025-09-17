التقويم الاقتصادي: تقارير أرباح الربع الثاني من Alphabet وTesla
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح مرتفع قليلاً تقارير أرباح Alphabet وTesla بعد إغلاق وول ستريت قرارات معدل من تركيا والمجر تشير العقود الآجلة...
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
أنهت مؤشرات وول ستريت تداولات يوم أمس على ارتفاع، بقيادة قطاع التكنولوجيا. وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.08%، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.32%، وارتفع...
أدت الحركة الصعودية في سوق الأسهم الصينية إلى تحسين المعنويات في أوروبا. دعم خفض سعر الفائدة من بنك الشعب الصيني (PBoC) انتعاشًا بنسبة 2٪ تقريبًا في...
تكتسب الشركة المصنعة للعلامة التجارية باربي الشهيرة Mattel (MAT.US) ما يقرب من 17٪ اليوم بعد أنباء عن عرض استحواذ محتمل. أفادت رويترز أن صندوق الأسهم الخاصة...
تربح شركة الأمن السيبراني الأمريكية SentinelOne (S.US) ما يقرب من 7٪ اليوم، في حين يتم تداول أسهم CrowdStrike (CRWD.US) بنسبة 13٪ تقريبًا اليوم، مما يؤدي...
في جلسة اليوم، يتم تسعير العقود الآجلة بمخاطر نقص حبوب الكاكاو، مما أدى إلى ارتفاع السعر بنسبة 7٪ تقريبًا. وقالت غانا، ثاني أكبر منتج للكاكاو، إنها...
قد نرى أخيرًا هذا الأسبوع أن الأساسيات تحل محل السياسة كمحرك للأسواق. تشير حركة الأسعار يوم الاثنين إلى أن السوق يتقبل الأخبار التي تفيد بأن جو بايدن سيترك...
وفقًا لتقارير وول ستريت جورنال يوم الجمعة، استحوذ صندوق التحوط الناشط في شركة Elliot Management على حصة كبيرة في أعمال ستاربكس (SBUX.US)، ويجري الآن محادثات...
العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) تكتسب ما يقرب من 1.2٪. سجلت أسهم التكنولوجيا مكاسب على خلفية موجة انتعاش قطاع أشباه الموصلات ارتفعت أسهم Nvidia...
قال وزير الطاقة و المناجم الجزائري محمد عرقاب إن بلاده ممثلة في كل من مجمع سوناطراك وسونلغاز، ستوقع في غضون أيام على اتفاقية مع شركاء دوليين لإنجاز...
قفزت أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي (NATGAS) في بداية أسبوع جديد، حيث تشير توقعات الطقس إلى وصول موجة حارة إلى الولايات المتحدة في الأيام المقبلة. تتوقع...
