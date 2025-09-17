📈 NATGAS jumps 4%
US natural gas prices (NATGAS) jumped at the beginning of a new week as weather forecasts point to a heatwave arriving in the United States in the coming...
أخبار الأسواق
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
ارتفعت البيتكوين فوق 67000 دولار وسط موجة تزايد فرص ترامب للفوز بالانتخابات في الولايات المتحدة. استقبل السوق بشكل متشائم إلى حد ما انسحاب جو بايدن...
Bitcoin rose above $67,000 on the wave of Trump's growing chances of winning the election, in the US; Joe Biden's withdrawal from the...
IFR issued a recommendation for the GBPUSD currency pair. IFR recommends taking a short position on the pair with following levels: Entry (market):...
المؤشرات الأوروبية ترتفع في بداية الأسبوع تدرس فارتا مقترحين لإعادة هيكلة الديون من شأنهما إلغاء المساهمين الحاليين أسهم Ryanair تخسر 13% بعد إصدار...
European indices gain at the start of the week Varta is considering two debt restructuring proposals that would eliminate current shareholders Ryanair...
ارتفعت المؤشرات الصينية بعد أن خفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2023 خفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل...
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، عن استكمال إصدارها الثاني للسندات الخضراء بقيمة مليار...
لقد بدأ أسبوع جديد، وهو الأسبوع الذي كان ينتظره العديد من المستثمرين في وول ستريت. سيتم عرض التقارير الأولى للمتداولين من شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى...
A new week has begun, and it is the week many Wall Street investors have been waiting for. Traders will be offered first reports from US Big Tech companies...
أسس تحالف يضم شركات "المملكة القابضة" و"سمو القابضة" بنسبة 40%، وشركة "جدة الاقتصادية" بنسبة 4.1% صندوقاً جديداً للاستحواذ...
سيُدرج عام 2024 في التاريخ باعتباره عام الدراما السياسية. وكان آخر تطور هو انسحاب جو بايدن من منصب المرشح الديمقراطي في الولايات المتحدة، الأمر الذي قلب...
يتحول اهتمام المستثمرين إلى موضوعين رئيسيين اليوم. أولاً، يتفاعل المستثمرون مع قرار بايدن بالانسحاب من ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الولايات المتحدة....
Investors' attention is turning to two, major topics today. First, investors are reacting to Biden's decision to drop out of the Democratic Party...
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح أعلى في الجلسة النقدية الأولى في أوروبا هذا الأسبوع. انسحاب بايدن عن خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية. تقويم...
Futures point to a higher opening in Europe's first cash session this week Biden resigned to run for US presidential election Empty calendar...
خلال عطلة نهاية الأسبوع، كان رد فعل المستثمرين على قرار بايدن بالانسحاب من ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الولايات المتحدة حسب مصادر مجهولة أن جميع...
Over the weekend, investors reacted to Biden's decision to drop out of the Democratic Party nomination for President of the United States. Anonymous...
كانت جلسة التداول في الأسواق الأوروبية ضعيفة في معظمها. وخسر مؤشر داكس 1%، مع تراجع مؤشري FTSE وCAC40 بنحو 0.6-0.7%. ومن بين الخاسرين شركة الطيران لوفتهانزا...
