Daily summary: Wall Street loses as internet outage pressure market sentiments
The trading session on European markets was mostly weak. The DAX lost 1%, with the FTSE and CAC40 around 0.6-0.7%. Losers included airline Lufthansa...
أخبار الأسواق
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
المزيد
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
المزيد
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
المزيد
The trading session on European markets was mostly weak. The DAX lost 1%, with the FTSE and CAC40 around 0.6-0.7%. Losers included airline Lufthansa...
لقد قمنا اليوم بتمديد العقد الآجل لخام غرب تكساس الوسيط. الخسارة هي 4٪، ولكن 1.5٪ فقط هي حركة حقيقية على السعر، والباقي عبارة عن عقود آجلة. تشير الفجوة...
ومن المتوقع أن يتم الإعلان في المستقبل القريب عن أن جو بايدن سيكون المرشح الرسمي للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وفي الوقت نفسه، تظهر...
Today, we had a rollover of the WTI crude oil futures contract. The loss is 4%, but only 1.5% is real movement on the price, and the rest is a futures...
An announcement is expected in the near future that Joe Biden is to be the official Democratic Party candidate in the US presidential election. Meanwhile,...
ارتفع سعر البيتكوين اليوم بنسبة 4٪ تقريبًا على الرغم من ضعف المشاعر في وول ستريت وارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.15٪ تقريبًا مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة...
Bitcoin price is soaring today almost 4% despite weaker sentiments on Wall Street and US-dollar rising almost 0.15% with 5 basic points higher 10-year...
المؤشرات الأمريكية تخسر قليلاً؛ يسجل مؤشر US30 أعمق تراجع، بالقرب من 0.5% ارتفعت أسهم شركة Intuitive Surgical (ISRG.US) للروبوتات الطبية والبرمجيات...
U.S. indexes lose slightly; US30 records deepest retreat, near 0.5% Medical robot and software provider Intuitive Surgical (ISRG.US) gains 7.5% on...
ارتفعت العقود الآجلة للقمح في مجلس شيكاغو للتجارة اليوم بنسبة 3.6٪ تقريبًا وسط ارتفاع الطلب الدولي وظروف ذروة البيع الطويلة. وانخفضت العقود الآجلة للقمح...
Wheat futures on Chicago Board of Trade are soaring today by almost 3.6% amid higher international demand and prolonged oversold conditions. Wheat futures...
جلسة اليوم تاريخية، وترتبط بالفشل العالمي للعديد من أنظمة تكنولوجيا المعلومات بسبب مشاكل في منتجات شركات مثل Microsoft وCrowdstrike. وكانت هذه الانقطاعات...
Today session is historical, which is related to the global failure of many IT systems due to problems with products from companies such as Microsoft and...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية لشهر مايو في الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاضات شهرية في مبيعات التجزئة الرئيسية...
Canadian retail sales report for May was released today at 1:30 pm BST. Report was expected to show monthly declines in headline as well as core retail...
من المحتمل أن يكون تحديث البرنامج من عملاق الأمن السيبراني المدرج في بورصة ناسداك، CrowdStrike (CRWD.US) قد تسبب في انقطاع أنظمة تكنولوجيا المعلومات العالمية...
A software update from Nasdaq-listed cybersecurity giant, CrowdStrike (CRWD.US) possible caused global IT systems outage and some chaos in financial and...
مؤشر داكس يعمق الانخفاضات مشاكل تكنولوجيا المعلومات العالمية تلقي بظلالها على الشركات الأوروبية تظل بيانات مؤشر أسعار المنتجين متوافقة مع التوقعات سارتوريوس...
DAX deepens declines Global IT problems weigh on European companies PPI data remains in line with expectations Sartorius lowers expectations...
تخسر أسهم Netflix (NFLX.US) بنسبة 0.5% قبل افتتاح جلسة وول ستريت، بعد صدور نتائج الربع الثاني من عام 2024. على الرغم من أن النتائج نفسها كانت جيدة جدًا،...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم