الولايات المتحدة: وول ستريت تكافح من أجل الاتجاه وسط موسم الأرباح المستمر 📃
ارتفع الدولار قليلاً في الجزء الأول من اليوم كما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية افتتحت مؤشرات وول ستريت على ارتفاع طفيف افتتحت مؤشرات وول ستريت...
أخبار الأسواق
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
The dollar gains slightly in the first part of the day US bond yields also gain Indexes on Wall Street open slightly higher The indices on...
ندوة الكترونية في تمام اساعة السادسة بتوقيت دبي النفط يرتفع بعد بيانات المخزونات واكتشاف كبير في الكويت TSMC تدعم معنويات الذكاء الاصطناعي مجدداً
أبقى البنك المركزي الأوروبي (ECB) أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم، وذلك تمشيا مع توقعات السوق. المعدلات الحالية: عمليات إعادة التمويل الرئيسية...
The European Central Bank (ECB) left interest rates unchanged at a meeting today, in-line with market expectations. Current rates: Main refinancing...
وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز، فإن مالك العلامة التجارية الشهيرة للنظارات Ray Ban، قد يكون لدى EssilorLuxottica ومقرها باريس صفقة مع شركة الإعلام والتكنولوجيا...
According to Financial Times, the owner of a popular eye-glasses brand Ray Ban, Paris-based EssilorLuxottica (EL.FR) may have a deal with American media...
US Initial Jobless Claims: 243k (Forecast 229k, Previous 222k) US Continued Jobless Claims: 1.867M (Forecast 1.856M, Previous 1.852M, Revised 1.847M) US...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 222, المتوقع: 229, الفعلي: 243 المطالبات المستمرة: السابق:...
Netflix ستعلن عن أرباح الربع الثاني اليوم تتوقع الشركة أن تشهد تسارع نمو الإيرادات وتحسن الهوامش من المتوقع أن يرتفع صافي الدخل بنسبة 40% من المتوقع...
Netflix to report Q2 earnings today Company expected to see revenue growth accelerate and margins improve Net income expected to increase 40% Weakish...
ECB leaves interest rates unchanged in eurozone at 4.25% and deposit rate at 3.75% Source: xStation5
تم اصدار قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة معدل تسهيلات الودائع: السابق: 3.75%، المتوقع: 3.75%، الفعلي: 3.75% معدل الفائدة: السابق:4.25%،...
انخفضت أسهم شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSM.US) بنسبة 8٪ تقريبًا أمس، بعد أن قلل السوق من التوقعات المخيبة للآمال في تقرير ASML (ASML.NL) واحتمال...
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US) shares dipped nearly 8% yesterday, after the market discounted disappointing expectations in the ASML (ASML.NL)...
المؤشرات الأوروبية ترتفع قبل قرار البنك المركزي الأوروبي نتائج Nokia وNovartis أنجلو أمريكان تخفض توقعاتها لإنتاج الفحم السنوي لصناعة الصلب الوضع...
European indices gain ahead of ECB decision Nokia and Novartis results in the background Anglo American lowers forecast for annual steelmaking coal...
يعد إعلان السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي حدثًا رئيسيًا في السوق اليوم. سيعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن سعر الفائدة في الساعة 1:15 مساءً...
Monetary policy announcement from ECB is a key market event of the day. ECB will announce rate decision at 1:15 pm BST, and the announcement will be followed...
بحسب ما ورد طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصة معلومات إضافية من الصناديق المتعلقة بصناديق الاستثمار المتداولة في إيثريوم بحلول يوم الأربعاء (17.07.2024). من...
