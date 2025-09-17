BREAKING: OIL ticks lower after inventory data
US Department of Energy (DOE) released an official weekly rreport on US oil inventories today at 3:30 pm BST. Report was expected to show small decline...
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر...
مؤشرات وول ستريت تفتتح على انخفاض ينخفض US100 إلى ما دون الحد الأدنى لهندسة السوق جاءت بيانات سوق الإسكان والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة...
Wall Street indices open lower US100 drops below lower limit of market geometry US housing market and industrial production data surprise positively GitLab...
صدر اليوم تقرير الإنتاج الصناعي الأمريكي لشهر أبريل عند الساعة 2:15 بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاضات طفيفة في الإنتاج...
US housing market data for June was released today at 1:30 pm BST. Report was expected to show building permits staying virtually unchanged compared to...
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي لشهر يونيو اليوم في الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير بقاء تصاريح البناء دون تغيير...
خلال أول أيام فعاليات منتدى مصر للتعدين (EMF) في نسخته الثالثة ووسط حضور دولي يزيد عن 4 آلاف مشارك من 34 دولة صرح المهندس كريم بدوي، وزير البترول...
المؤشرات الأوروبية تواصل الانخفاضات تظهر نتائج ASML وAdidas وDaimler Truck في الخلفية يتحول الاهتمام إلى بيانات الإسكان والبيانات الصناعية الأمريكية الوضع...
European indices extend declines ASML, Adidas, and Daimler Truck results in the background Attention turns to U.S. housing and industrial data Overall...
خسرت شركة ASML (ASML.NL)، وهي أكبر شركة في أوروبا وواحدة من أكبر الشركات في العالم لإنتاج أشباه الموصلات المتقدمة، اليوم ما يقرب من 6٪ على الرغم من أرباح...
The biggest in Europe and one of the biggest in the world, advanced semiconductor producer, ASML (ASML.NL) loses today almost 6% despite stronger than...
قالت شركة أرامكو السعودية للنفط، إنها وقعت اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة 50% في شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل...
جاء مؤشر أسعار المستهلك النهائي في منطقة اليورو بنسبة 2.5% تمشيا مع التوقعات والقراءة السابقة. وجاء مؤشر أسعار المستهلكين النهائي الشهري بنسبة 0.2% - دون...
Final Eurozone CPI for June came in 2.5% in line with expectations and previous reading. Monthly Final CPI came in 0.2% - also with no surprises. Source:...
في الجلسات الأخيرة في وول ستريت، شهدنا ارتفاعًا مثيرًا للإعجاب في السوق الصاعدة "الأمريكية"، وبالطبع مؤشر راسل 2000 (US2000) ومتوسط داو جونز...
In recent sessions on Wall Street, we have seen an impressive rise in the 'American' bull market marauders, of course the Russell 2000 Index (US2000)...
تخسر معظم عقود المؤشرات الأوروبية، على الرغم من ارتفاع يوم أمس في وول ستريت ومؤشر داو جونز الصناعي إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق. الإنتاج الصناعي...
European indices contracts mostly lose, despite yesterday rally on Wall Street and DJIA at new all-time high U.S. industrial production in focus...
