جاء مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة في يونيو/حزيران بنسبة 2% على أساس سنوي مقابل 1.9% المتوقعة. و2% سابقًا (0.1% شهريًا مقابل 0.1% متوقعة و0.1%...
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
UK CPI in June came in 2% YoY vs 1.9% exp. and 2% previously (0.1% MoM vs 0.1% exp. and 0.1% previously) UK Core CPI came in 3.5% YoY vs 3.4% exp. and...
أغلقت مؤشرات وول ستريت جلسة الأمس بالقرب من أعلى مستوياتها القياسية. ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.9% تقريبًا، وبدعم من ارتفاع مجموعة United Health Group...
Wall Street indices closed yesterday's session near record highs. The Dow Jones rose nearly 1.9% and, supported by United Health Group's nearly...
تدهورت المعنويات في السوق الأوروبية خلال جلسة يوم الثلاثاء. وخسر مؤشر داكس الألماني اليوم 0.35%، وخسر مؤشر كاك40 الفرنسي 0.69%، وانخفض مؤشر FTSE100...
Sentiment in the European market deteriorated during Tuesday's session. Germany's DAX lost 0.35% today, France's CAC40 lost 0.69%, and Britain's...
تكتسب العقود الآجلة للذهب ما يقرب من 1.6%، مع انخفاض العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساسية، أقل من 4.2%. يتم تداول الفضة أيضًا...
Gold futures are gaining nearly 1.6%, with yields on US 10-year US bonds falling 3 basic points, below 4.2%. Silver is also trading up 1.8% today. Following...
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن هيئة الأوراق المالية والبورصات أبلغت مديري الأصول أن صناديق الاستثمار المتداولة في الإيثريوم الأمريكية يمكن أن تبدأ التداول...
The Wall Street Journal reports that the SEC has informed asset managers that U.S. Ethereum ETFs can begin trading starting July 23 this year. "The...
قدم صندوق النقد الدولي اليوم تقريره الفصلي عن الوضع الاقتصادي العالمي. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن استخدام الولايات المتحدة للديون قصيرة الأجل أرخص...
The International Monetary Fund presented today its quarterly World Economic Update. The IMF signalled that, the US using short-term debt is cheaper but...
ارتفاع وول ستريت في بداية جلسة الثلاثاء راسل 2000 يقود المكاسب الأمريكية أرباح بنك أوف أمريكا ومورجان ستانلي ويونايتد هيلث جروب تبدأ وول ستريت...
Wall Street gains in early Tuesday session Russell 2000 leads US gains BofA, Morgan Stanley and United Health Group earnings in the background Wall...
أصدر مورغان ستانلي (MS.US) تقرير أرباح الربع الثاني من عام 2024 اليوم قبل جلسة وول ستريت. بدأت أسهم البنك تعاملات اليوم بفجوة سعرية هبوطية بنحو 2%، على...
Morgan Stanley (MS.US) released Q2 2024 earnings report today ahead of the Wall Street session. Bank's shares launched today's trading with an...
ارتفع بنك أوف أمريكا (BAC.US) بنسبة 2٪ تقريبًا في تداولات السوق قبل الافتتاح بعد صدور بيانات الربع الثاني من عام 2024. وعلى الرغم من انخفاض الأرباح، أظهر...
Bank of America (BAC.US) is up nearly 2% in pre-open market trading following the release of 2Q24 data. Despite the decline in profits, the bank showed...
مؤشر أسعار المستهلك للتضخم في كندا (يونيو): 2.7% على أساس سنوي مقابل 2.7% المتوقعة، و2.9% سابقًا (-0.1% على أساس شهري مقابل المتوقع 0.1% على أساس شهري...
Inflation CPI in Canada (June): 2.7% YoY vs 2.7% exp, and 2.9% previously (-0.1% MoM vs exp. 0.1% MoM and 0.6% previously) Canadian Core CPI MoM Actual...
