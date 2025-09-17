BREAKING: US retail sales above expectations; USD gains 🎯
01:30 PM BST, United States - Retail Sales Data for June: Retail Sales: actual 0.0% MoM; forecast -0.3% MoM; previous 0.3% MoM; Retail...
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.3%, المتوقع: -0.3%, الفعلي: 0.0% مبيعات التجزئة من...
الذهب: قفز الذهب بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأسبوع الماضي، وإذا استمرت مكاسب اليوم حتى نهاية اليوم، فقد يسجل أعلى إغلاق في التاريخ. تباطأ...
Gold Gold jumped following last week's CPI data and, should today's gains hold until the end of the day, it may record the highest close...
أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، عن كشف نفطي ضخم في حقل النوخذة شرقي جزيرة فيلكا الكويتية، باحتياطي نفطي يقدر بنحو2.1 مليار برميل من النفط الخفيف و5.1 تريليون...
يستمر مؤشر داكس في الانخفاض تظهر بيانات مؤشر ZEW تدهورًا في المعنويات المشاعر حول البيانات الأمريكية تخيف المستثمرين في أوروبا خفضت شركة Hugo...
DAX continues declines ZEW index data show deteriorating sentiment Sentiment around U.S. data spooks investors in Europe Hugo...
يعد تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يونيو بمثابة إصدار رئيسي لليوم. سيتم إصدار التقرير في الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت جرينتش ومن المتوقع أن يظهر انخفاضًا...
US retail sales report for June is a key macro release of the day. Report will be released at 1:30 pm BST and is expected to show a decline in headline...
الاتجاه الرئيسي على AUDCAD لا يزال صعوديا ارتد السعر من الحد الأدنى لهيكل 1:1 وبالنظر إلى الفاصل الزمني H1، فقد تم تداول AUDCAD في اتجاه تصاعدي مؤخرًا....
انخفضت عملة البيتكوين اليوم بنسبة تصل إلى 2.50%، لتختبر مرة أخرى مستوى 63000 دولار بعد أن قامت البورصة البائدة Mt.Gox بتحويل عملة بيتكوين أخرى بقيمة 2.84...
Bitcoin is down today by up to 2.50%, once again testing the $63,000 level after the defunct exchange Mt. Gox made another BTC transfer worth $2.84 billion. Sentiment...
أرست شركة " أدنوك للغاز" عقوداً بقيمة 2 مليار درهم (550 مليون دولار) على مجموعة الجرافات البحرية الوطنية وشركة جلفار للهندسة والمقاولات، لتنفيذ...
10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - الظروف الحالية لمعهد ZEW الألماني لشهر يوليو: الظروف الحالية الفعلية -68.9؛ توقعات -74.3؛ السابق...
10:00 AM BST, Germany - German ZEW Current Conditions for July: Current Conditions actual -68.9; forecast -74.3; previous...
يعد الين الياباني مرة أخرى أحد أضعف عملات مجموعة العشرة اليوم بسبب عدم ثقة المستثمرين في القوة المستمرة للعملة على الرغم من تدخل بنك اليابان. ارتفع الدولار...
The Japanese yen is once again one of the weakest G10 currencies today due to investors' lack of faith in the currency's sustained strengthening...
مبيعات التجزئة الأمريكية تقرير التضخم لشهر يونيو من كندا يعتبر التقويم الكلي اليوم خفيفًا نسبيًا بالنسبة للمستثمرين في السوق الأوروبية. ومع ذلك،...
US Retail Sales June Inflation Report from Canada Today's macro calendar is relatively light for European market investors. However, in the...
