حصاد الأسواق(16.07.2024)
تشهد المؤشرات من آسيا والمحيط الهادئ جلسة مختلطة على الرغم من جلسة النمو في وول ستريت. تخسر المؤشرات الصينية ما بين 0.40-0.50%،...
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
تشهد المؤشرات من آسيا والمحيط الهادئ جلسة مختلطة على الرغم من جلسة النمو في وول ستريت. تخسر المؤشرات الصينية ما بين 0.40-0.50%،...
Indices from Asia and the Pacific are experiencing a mixed session despite a growth session on Wall Street. Chinese indices are losing between 0.40-0.50%,...
بدأ الأسبوع الجديد في الأسواق بالتفاؤل. تسجل مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسب معتدلة، مع قوة ملحوظة بين الشركات الصغيرة. وارتفع مؤشر US500 وUS100 بنسبة...
The new week on the markets started on an optimistic note. US stock indices are recording moderate gains, with noticeable strength among smaller...
أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في حديثه في النادي الاقتصادي بواشنطن، أن أداء الاقتصاد كان جيدًا خلال العامين الماضيين ولكن من المتوقع أن يتباطأ...
Federal Reserve Chair Jerome Powell, speaking at the Economic Club of Washington, highlighted that the economy has performed well over the past couple...
أعلنت شركة Blackrock عن نتائج للربع الثاني من عام 2024، والتي كانت بشكل عام أفضل في جميع الأرقام الرئيسية مقارنة بالعام السابق وعززت الاتجاهات الإيجابية...
Blackrock reported results for 2Q24, which overall were both better in all key figures than the previous year and solidified positive trends continuing...
ارتفعت العقود الآجلة لـ US2000 على مؤشر Russell 2000، الذي يمثل الشركات الصغيرة من الولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة 2.00% اليوم، متجاوزة مستوى 2200 نقطة...
US2000 futures on the Russell 2000 index, representing small-cap companies from the USA, are gaining 2.00% today, breaking above the significant 2200-point...
المؤشرات في وول ستريت تفتح على ارتفاع الدولار يرتفع بعد محاولة اغتيال ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع مكاسب عوائد السندات الشركات الصغيرة ترتفع...
Indices on Wall Street open higher The dollar rises after the attempt on Trump over the weekend Bond yields gain Smaller companies gain the most The...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي: هل قرار الفيدرالي بتخفيض الفائدة في سبتمبر أمر مفروغ منه؟ سوف يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار...
01:30 PM BST, United States - NY Empire State Manufacturing Index for July: actual -6.60; forecast -5.50; previous -6.00; Source:...
صدرت بيانات مؤشر نيويورك من الولايات المتحدة في تمام الساعة 1:30 بتوقيت غرينتش. مؤشر نيويورك: السابق: -6, المتوقع: -5.5, الفعلي: -6.60 المصدر:Xstation5
المؤشرات الأوروبية تتراجع مع بداية الأسبوع شركات الأزياء تحت ضغط البيانات الصينية وتحذيرات الشركات تعلن Swatch عن نتائج سيئة للنصف الأول من عام...
European indices fall at the start of the week Fashion companies under pressure from China data and corporate warnings Swatch reports dismal results...
تبدأ NATGAS أسبوع التداول الجديد بانخفاضات تقارب 2٪. وبالتالي فإن الغاز الطبيعي يتفاعل مع التبريد المتوقع في الولايات المتحدة، وخاصة في الأجزاء الوسطى...
NATGAS is starting the new trading week with nearly 2% declines. Natural gas is thus reacting to the forecast cooling in the US, especially in the central...
تسجل العملات الرقمية مكاسب متواضعة اليوم، مع تركيز اهتمام الأسواق على عملة البيتكوين، والتي تغلبت اليوم على مستوى المقاومة الرئيسي الذي حدده المتوسط المتحرك...
