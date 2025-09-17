Is Fed rate cut in September a done deal?
US CPI inflation data for June was released yesterday at 1:30 pm BST. The report positively surprised as inflation came in below expectations. The data...
أخبار الأسواق
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
IFR issued a recommendation for the AUDUSD currency pair. IFR recommends taking a long position on the pair with following levels: Entry (market):...
Flash data from University of Michigan for July was released today at 3:00 pm BST. Report was expected to show a small improvement in the headline Consumer...
بيانات التضخم من جامعة ميشغن: توقعات التضخم لمدة سنة واحدة من جامعة ميشيغان: السابق: 3.0%, المتوقع:2.9%, الفعلي: 2.9% توقعات التضخم لمدة 5 سنوات...
افتتحت مؤشرات وول ستريت على ارتفاع طفيف US100 يدافع عن الحد الأدنى للهندسة المحلية أعلنت Wells Fargo وCitigroup وJPMorgan عن أرباح الربع الثاني...
Wall Street indices open slightly higher US100 defends lower limit of local geometry Wells Fargo, Citigroup and JPMorgan reported Q2 earnings today AT&T...
ويلز فارجو - انخفاض دخل الفائدة تبين أن نتائج ويلز فارجو كانت مختلطة. حققت الشركة نموًا إيجابيًا في الإيرادات، مما أدى إلى زيادتها إلى 20.69 مليار دولار...
Wells Fargo - lower interest income Wells Fargo's results turned out to be mixed. The company achieved positive growth in revenues, increasing...
US PPI inflation report for June was released today at 1:30 pm BST. While data on US producers' price growth is always worth watching, it should be...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (Y/Y): السابق: 2.3%, المتوقع: 2.5%, الفعلي: 3.0% مؤشر...
تدعم قراءات مؤشر أسعار المستهلكين المنخفضة للشهر الثاني على التوالي التكهنات بتخفيض سعر الفائدة لأول مرة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في...
ستقوم الوزارة بالإشراف على السلطات المحلية والتعاون معها لإجراء عمليات التفتيش، وضمان العدالة وتعزيز الممارسات التنافسية في جميع أنحاء البلاد. أصدرت...
شهدت شركة Dassault Systems (DSY) انخفاضًا بأكثر من 5٪ يوم الثلاثاء، 5 يوليو، بعد صدور توقعات أرباح الربع الثاني التي جاءت أقل من توقعات السوق. كما قامت...
Dassault Systems (DSY) experienced a decline of more than 5% on Tuesday, July 5, following the release of second-quarter earnings forecasts that fell short...
يقترب مؤشر سوق دبي المالي من مستوى 4100 نقطة، بعد ارتفاعه أمس بنسبة 0.26 %، إلى مستوى 4090 نقطة، حيث ارتفعت أسهم 24 شركة، وبقيت 8 على ثبات، وانخفاض أسهم...
هل يحدث التحول من أسهم التكنولوجيا باهظة الثمن إلى الأسهم ذات القيمة؟ من الصعب تصديق أن المستثمرين سوف يتخلون عن التكنولوجيا تمامًا، ولكن هناك دلائل على...
أعلنت شركة فيرتيغلوب -وهي شراكة استراتيجية بين مجموعة أدنوك وشركة أو سي أي جلوبال- المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فوزها بعقد...
ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف في نهاية الأسبوع لا يزال التضخم هو الموضوع رقم 1، مع صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي وبيانات UoM في المستقبل تتوقع...
European indices gains slightly at the end of the week Inflation continues to be the No. 1 topic, with US PPI data and UoM data ahead Rheinmetall...
