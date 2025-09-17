في سابقة تاريخية : الأصول الأجنبية للمصرف المركزي تلامس ال 790 مليار درهم
أظهرت البيانات الصادرة عن المركزي ارتفاع الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي 2.55% خلال أبريل الماضي لتلامس حاجز الـ 790 مليار درهم وذلك للمرة الأولى...
أخبار الأسواق
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
على الرغم من عمليات البيع القوية التي شهدتها أكبر الشركات الأمريكية (انخفض مؤشر ناسداك 100 بأكثر من 2٪) أمس ومؤشرات الأسهم الضعيفة في الغالب في منطقة آسيا...
Despite a strong sell-off among the biggest U.S. companies (the Nasdaq 100 down more than 2%) yesterday and mostly weak stock indexes in the Asia-Pacific...
جاء مؤشر أسعار المستهلكين الفرنسي لشهر يونيو عند 2.2% مقابل 2.1% المتوقعة. و2.1% سابقًا (0.1% شهريًا مقابل 0.1% متوقعة و0.1% سابقًا) جاء مؤشر HICP...
مكاسب العقود الآجلة للمؤشر الأوروبي؛ ونرى أيضًا ارتفاعًا في نشاط الشراء على المؤشرات الأمريكية، بعد عمليات البيع التي شهدها يوم أمس تضخم مؤشر أسعار...
French CPI for June came in 2.2% vs 2.1% exp. and 2.1% previously (0.1% MoM vs 0.1% exp. and 0.1% previously) French HICP came in 2.5% vs 2.5% exp....
European index futures gain; we also see higher buying activity on US indexes, after yesterday's sell-offs U.S. PPI inflation (1:30 PM BST) and...
جاء مؤشر أسعار المستهلك السويدي في يونيو عند 2.6% على أساس سنوي مقابل 2.9% المتوقعة. و3.7% سابقًا (-0.1% شهريًا مقابل 0.1% متوقعة و0.2% سابقًا) ارتفع...
Swedish CPI in June came in 2.6% YoY vs 2.9% exp. and 3.7% previously (-0.1% MoM vs 0.1% exp. and 0.2% previously) German wholesale index came in...
أغلقت المؤشرات الأمريكية جلسة أمس بقوة تحت الرادار، وسط موجة من عمليات البيع في قطاع التكنولوجيا الرئيسي. خسر مؤشر ناسداك 100 ما يقرب من -2.2%،...
U.S. indexes closed yesterday's session firmly under the radar, on a wave of sell-offs in the major technology sector. The Nasdaq 100 lost nearly...
شهدت المؤشرات الأوروبية جلسة ناجحة اليوم. تم تداول مؤشر DAX وCAC40 بارتفاع يقارب 0.7%؛ وكان أداء مؤشر FTSE في المملكة المتحدة، الذي ارتفع بنسبة 0.4%،...
European indexes had a successful session today. The DAX and CAC40 traded close to 0.7% up; the UK's FTSE, which gained 0.4%, fared slightly less...
ستبدأ شركة QuantumScape شراكة مع شركة PowerCo، وهي شركة تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية المملوكة لشركة فولكس فاجن. ستحصل شركة PowerCo على إمكانية الوصول...
QuantumScape is to begin a partnership with PowerCo, a Volkswagen-owned manufacturer of batteries for electric vehicles. PowerCo will get access to technologies...
أدى تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي اليوم إلى إضعاف الدولار الأمريكي ودعم الذهب حيث أظهرت توقعات الفائدة الأمريكية ثقة أعلى في تخفيضات سبتمبر ونوفمبر،...
Today US CPI report weakened US Dollar and supported gold as US interest expectations showed higher confidence in September and November cuts, suggesting...
انخفضت أسهم Tesla (TSLA.US) اليوم وسط عمليات جني أرباح في سوق الأسهم الأمريكية بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلك وضغوط البيع الأوسع بين أسهم التكنولوجيا الأمريكية....
Tesla (TSLA.US) shares drop today amid US stock market profit-taking after CPI report and broader selling pressure among US technology stocks. It's...
محت وول ستريت المكاسب المبكرة اليوم، مدفوعة بقراءة التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي التي جاءت أقل من المتوقع. كما نرى، فإن انخفاض العائدات وارتفاع...
