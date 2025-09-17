اقرأ أكثر

انخفاض مؤشر US100 بنسبة 1%

١٧ سبتمبر ٢٠٢٥

بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...

تغطية حية لاجتماع الفدرالي الأمريكي

١٧ سبتمبر ٢٠٢٥

·        توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ ·        تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. ·        انعكاسات على الدولار الأمريكي...

عاجل: قرار معدل الفائدة من الولايات المتحدة

١٧ سبتمبر ٢٠٢٥

أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...

١٢ يوليو ٢٠٢٤
١١:٠٥ ص

التقويم الاقتصادي: التضخم في مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة وتقرير ثقة المستهلك الأمريكي من جامعة ميشيغان

مكاسب العقود الآجلة للمؤشر الأوروبي؛ ونرى أيضًا ارتفاعًا في نشاط الشراء على المؤشرات الأمريكية، بعد عمليات البيع التي شهدها يوم أمس تضخم مؤشر أسعار...
١١ يوليو ٢٠٢٤

