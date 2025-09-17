📉US100 loses 1.5%
Wall Street indices erased early euphoric gains today, driven by a lower-than-forecast US CPI inflation reading. As we can see, falling yields and rising...
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
ستبدأ البنوك الأمريكية الكبرى موسم أرباح القطاع المالي الأمريكي غدًا. فقد ظلت أسعار فائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي عند مستويات قياسية لعقود من الزمن، وقد...
Major U.S. banks will kick off the U.S. financial sector earnings season tomorrow. Fed interest rates remain at record highs for decades, and US consumers...
وجاءت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة وفقًا لتقييم الأثر البيئي أعلى. يظهر التقرير 65 مليار قدم مكعب مقابل 56 مليار قدم مكعب متوقعة. و32 مليار...
أعلنت شركة PepsiCo عن نتائج الربع الثاني من عام 2024 اليوم. حققت الشركة زيادة طفيفة في الإيرادات إلى 22.5 مليار دولار (+0.8% على أساس سنوي). وعلى مستوى...
Natural gas US inventories according to EIA came in higher. The report shows 65 billion cubic feet (bcf) vs 56 bcf exp. and 32 bcf previously. In the first...
PepsiCo reported 2Q24 results today. The company achieved a slight increase in revenue to $22.5 billion (+0.8% y/y). At the operating profit level, the...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي النفط يرتفع مع سحب أكبر للمخزونات الأسهم تكمل الاتجاه الصعودي قبيل موسم الأرباح
انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى ما دون مستوى 158 وسط بيانات أقل من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو، مما أضعف الدولار الأمريكي؛...
The USDJPY pair tumbles below 158 mark amid lower than expected June CPI data, which weakened the US dollar; 10-year treasury yields are dropping now by...
أعلنت شركة دلتا إيرلاينز (DAL.US) عن تقرير أرباح الربع الثاني من عام 2024 اليوم قبل افتتاح جلسة وول ستريت. وتبين أن نتائج الفترة من أبريل إلى يونيو 2024...
Delta Air Lines (DAL.US) reported Q2 2024 earnings report today ahead of the Wall Street session open. Results for the April-June 2024 period turned out...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 3.4%, المتوقع: 3.4%, الفعلي: %3.3 مؤشر...
US CPI for June came in 3% YoY vs 3.1% exp. and 3.3% previously (-0.1% MoM vs 0.1% exp. and 0% previously) US Core CPI for June came in 3.3% YoY vs...
تدرس مجموعة "&e" الإماراتية خيارات عدة بخصوص استثماراتها في "اتصالات المغرب"، أكبر شركة اتصالات في البلاد، بعد صدور حكم قضائي...
نفذ خيار التخصيص الإضافي على الطرح الثانوي لأسهم شركة أرامكو السعودية، حيث تم بيع 154.5 مليون سهم إضافي لترتفع بذلك قيمة الطرح من 42 مليار ريال إلى 46.3...
أداء أسهم أشباه الموصلات الأمريكية جيد هذا الأسبوع ويتداول مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بارتفاع يزيد عن 4% منذ بداية الأسبوع تقود إنتل أسهم الرقائق...
US semiconductor stocks perform well this week Philadelphia Semiconductor Index trades over 4% higher week-to-date Intel leads chip stocks this...
المؤشرات الأوروبية ترتفع قليلاً في المرحلة الأولى من جلسة الخميس ينتظر المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي عند الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت...
European indices gain slightly in the first phase of Thursday's session Investors await U.S. CPI data at 1:30 p.m. BST Suedzucker falls to lowest...
