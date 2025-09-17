أرامكو تسعى لجمع 6 مليارات دولار من طرح سندات على 3 شرائح
تسعى شركة أرامكو عملاقة النفط السعودية لجمع ستة مليارات دولار في أول طرح لسندات منذ ثلاثة أعوام إذ ذكرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك المنظمة للبيع، والتي...
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
شهد اقتصاد المملكة المتحدة نموًا أسرع من المتوقع في مايو، مع زيادة بنسبة 0.4% على أساس شهري في الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بالأداء القوي في بعض القطاعات...
رحّبت ناسداك دبي، بثلاثة إصدارات لصكوك صادرة من قبل جمهورية إندونيسيا، بقيمة إجمالية تبلغ 2.35 مليار دولار، في إطار برنامجها لإصدار شهادات الائتمان...
تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي المؤتمر الصحفي لجو بايدن خطابات ممثلي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تقرير مطالبات البطالة الأسبوعية الحدث...
07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - بيانات التضخم لشهر يونيو: مؤشر أسعار المستهلكين الألماني: 0.1% فعليًا على أساس شهري؛ توقعات...
07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهر مايو: الناتج المحلي الإجمالي: 0.4% فعلياً على أساس شهري؛...
تشهد مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ في الغالب جلسة صعودية مدفوعة بإغلاق جلسة نقدية قياسية في وول ستريت وارتفعت المؤشرات الصينية بما يتراوح بين 1.50% و1.65%،...
تسجل وول ستريت جلسة ارتفاعات قوية أخرى. ارتفع مؤشرا US500 وUS100 بنسبة 0.60% و0.80% على التوالي، مسجلين ارتفاعات تاريخية جديدة. ويدعم تفاؤل المستثمرين...
ارتفعت شركة Apple (AAPL.US) بنسبة 1.50٪ إلى 231 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد بعد المعلومات التي تفيد بأن الشركة تهدف إلى شحن ما لا يقل عن 90 مليون جهاز...
هناك بعض المواضيع التي تقود الأسواق في الوقت الحالي. الأسهم الأمريكية وسعيها الدؤوب لتحقيق مستويات قياسية جديدة تدعم كذلك الأسهم الأوروبية. يتمتع مؤشر...
في اليوم الثاني من شهادته أمام الكونجرس، أعرب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن تفاؤل حذر بشأن اتجاهات التضخم، معترفًا ببعض الثقة في أن التضخم...
تنتظر الأسواق التقرير الكلي الرئيسي لهذا الأسبوع – بيانات التضخم لشهر يونيو/حزيران، والتي سيتم إصدارها غدًا في الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش. وسيتم...
