بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
للشهر الرابع على التوالي، انخفض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 27.5% في يونيو، وفقا للأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء...
03:30 PM BST, United States - EIA Data: EIA Weekly Distillates Stocks: actual 4.884M; forecast -0.300M; previous -1.535M; Crude...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر...
03:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - مبيعات تجارة الجملة لشهر مايو: الفعلي 0.4% شهريا؛ السابق 0.2% شهريًا؛ 03:00 مساءً بتوقيت جرينتش،...
03:00 PM BST, United States - Wholesale Trade Sales for May: actual 0.4% MoM; previous 0.2% MoM; 03:00 PM BST, United...
تسجل المؤشرات ارتفاعات معتدلة عند الافتتاح الدولار يضعف قليلا العائدات تنخفض أيضا تفتتح مؤشرات وول ستريت على ارتفاع طفيف اليوم، مما يعمق المكاسب...
Indexes record moderate increases at the opening The dollar slightly weakens Yields are also falling At the opening of today's cash session,...
يبدأ موسم أرباح وول ستريت هذا الأسبوع شهدت أرباح مؤشر S&P 500 نموًا بنسبة 8.8% على أساس سنوي شهدت مبيعات مؤشر S&P 500 نموًا بنسبة 4.6% على...
شهدت صناديق بيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة تدفقات صافية قدرها ٤٣٨ مليون دولار خلال جلستي التداول الماضيتين، وانخفضت عملة بيتكوين بنحو ٢٠٪ منذ أوائل...
Wall Street earnings season begins this week S&P 500 earnings seen growing 8.8% YoY S&P 500 sales seen growing 4.6% YoY Downward...
U.S. Bitcoin ETFs have seen net inflows of $438 million over the past two trading sessions Bitcoin has fallen about 20% since early June, pressured by...
تعتزم شركة أرامكو السعودية نشر التقرير الأولي حول النتائج المالية عن الربع الثاني 2024 قبل افتتاح سوق تداول السعودية يوم 6 أغسطس 2024 في إشارة إلى أنه...
وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأول برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مبدئيا على 5 مشروعات لاتفاقيات بترولية جديدة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية،...
تداول المؤشرات الأوروبية على ارتفاع يرتد DE40 من منطقة الدعم البالغة 18375 نقطة مكاسب بورشه بعد الاتصال مع المحللين ارتفعت مؤشرات سوق الأسهم...
European indices trade higher DE40 bounces off the 18,375 pts support zone Porsche gains after call with analysts European stock market indices...
الدولار النيوزيلندي هو العملة الرئيسية الأسوأ أداء اليوم ويمكن إلقاء اللوم على بنك الاحتياطي النيوزيلندي وبينما ترك البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة...
New Zealand dollar is the worst performing major currency today and RBNZ can be named to blame. While the New Zealand's central bank left interest...
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح منخفض اليوم الثاني من شهادات باول نصف السنوية في الكونجرس الدولار النيوزيلندي ينخفض بعد قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي تستعد...
