Economic calendar: Second day of Powell's hearings, DOE oil report
European indices set for flat opening Second day of Powell's semi-annual testimonies in Congress NZD drops after RBNZ decision European...
أخبار الأسواق
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
صدر اليوم تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو من النرويج في الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش وكان من المتوقع أن تظهر البيانات تباطؤًا في مقاييس...
CPI inflation report for June from Norway was released today at 7:00 am BST. Data was expected to show a slowdown in headline and core inflation measures....
أنهت مؤشرات وول ستريت تداولات الأمس بشكل مختلط - ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.07%، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.15%، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.13%،...
Wall Street indices finished yesterday's trading mixed - S&P 500 gained 0.07%, Nasdaq moved 0.15% higher, Dow Jones dropped 0.13% and small-cap...
تبين أن اليوم الأول من الشهادات نصف السنوية من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول لم يكن حدثًا إلى حد كبير. تضمن نص الخطاب بعض الخطوط المتشددة التي ألمحت...
First day of semi-annual testimonies from Fed Chair Powell turned out largely to be a non-event. Text of the speech included some hawkish lines that...
تم استئناف الارتفاع في سوق القهوة بعد التحرك الجانبي الذي حدث في يونيو. ارتفعت القهوة بنسبة 7٪ ويتم تداولها عند أعلى مستوى منذ منتصف فبراير 2022. ويظل...
Rally on the coffee market was resumed after a sideways move that took place in June. COFFEE is up 7% and trades at the highest level since mid-February...
IFR issued a recommendation for the GBPUSD currency pair. IFR recommends taking a short position on the pair with following levels: Entry (market):...
مثل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم في اليوم الأول من شهادته نصف...
Fed Chair Powell appeared before US Senate Banking Committee at 3:00 pm BST today for the first day of his semi-annual testimonies. Text of his speech...
مؤشرات وول ستريت تفتتح متباينة الأسواق تنتظر شهادة باول Helen of Troyتنخفض بنسبة 30% بعد خفض التوقعات بدأت مؤشرات وول ستريت تداولات اليوم بشكل...
Wall Street indices open mixed Markets await Powell's testimony Helen of Troy plunges 30% after cutting forecasts Wall Street indices launched...
Credit Agricole has issued a recommendation on the EURGBP currency pair. Credit Agricole recommends taking a long position on the EURGBP pair under...
كانت شركة إنتل الأمريكية العملاقة لأشباه الموصلات (INTC.US) واحدة من أضعف أسهم أشباه الموصلات خلال الأشهر الماضية. كما أن اتجاهات إيراداتها وأرباحها لا...
American semiconductor giant, Intel (INTC.US) was one of the weakest semiconductor stocks during last months. Also, its revenues and earnings trends are...
أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء، عزمها إصدار سندات دولية ضمن برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل بالدولار. وحددت الشركة في بيان على موقع سوق...
أفادت مصادر مطلعة أن صندوق الثروة السيادي التركي يدرس بيع حصته البالغة 26.2% في شركة توركسيل، أكبر مزود لخدمات الاتصالات في تركيا. وذكرت بلومبرج أن مجلس...
أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابصة تحقيق مبيعات إجمالية بلغت 340 مليار جنيه "7.1 مليار دولار" حتى 8 يوليو 2024 مقابل 47 مليار...
