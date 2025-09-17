DE40: انخفضت تسليمات بورشه في النصف الأول من عام 2024
تصحيح طفيف في مؤشر داكس يدعو أكبر اتحاد للعمال الصناعيين في ألمانيا إلى زيادة الأجور بنسبة 7٪ أديداس تسجل أكبر انخفاض في المبيعات المقدرة في يونيو...
أخبار الأسواق
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
المزيد
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
المزيد
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
المزيد
تصحيح طفيف في مؤشر داكس يدعو أكبر اتحاد للعمال الصناعيين في ألمانيا إلى زيادة الأجور بنسبة 7٪ أديداس تسجل أكبر انخفاض في المبيعات المقدرة في يونيو...
DAX with a slight correction Germany's largest industrial workers' union calls for 7% wage increase Adidas records largest drop in...
استعادت NATGAS بعض قوتها يوم أمس بعد موجة ديناميكية من الانخفاضات شهدت تسع جلسات متتالية من الانخفاض. من وجهة نظر فنية، اخترق الغاز ما دون مناطق الدعم...
NATGAS regained some ground yesterday after a dynamic wave of declines that saw nine straight sessions of declines. From a technical point of view, gas...
ارتد زوج GBPCADمن الحد الأدنى لهيكل 1:1 الاتجاه الرئيسي للزوج لا يزال صعوديًا يقع الزوج فوق المتوسط المتحرك لمدة 100 فترة بالنظر إلى...
تترقب اكتشافات النفط والغاز في الجزائر انتعاشة خلال المدة المقبلة، مع مساعي البلاد لزيادة الاحتياطيات لتأمين الطلب المتزايد على الطاقة محليًا، وتأمين احتياجات...
عدم اليقين السياسي يستخدم كذريعة لبيع مؤشر كاك 40 أشرنا بالأمس أن مؤشر كاك 40 يتجه نحو راحة مؤقتة... قبل أن ينعكس عن مستوى المقاومة الرئيسي عند 7,750....
Political Uncertainty Used as a Pretext to Sell the CAC 40 As we indicated yesterday, the CAC 40 was heading for a temporary relief... before a reversal...
تتعرض مؤشرات الأسهم الأوروبية لضغوط يوم الثلاثاء، ويعد مؤشر كاك 40 هو الأضعف أداءً في أوروبا مع ظهور المزيد من التفاصيل حول الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه...
يستعد العراق لطرح قانون لحماية الاستثمار السعودي العراقي ومناقشته أمام البرلمان وذلك تمهيدًا لإقراره خلال الأشهر القليلة المقبلة، ليسهم في دفع مسار التعاون...
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح أعلى قليلاً للجلسة النقدية الأوروبية سيكون الحدث الرئيسي اليوم هو شهادة باول المؤقتة أمام اللجان الحكومية على مدار...
Futures point to slightly higher opening of European cash session The main macro event of the day will be Powell's interim testimony before government...
شهدت جلسة الأمس في الأسواق الأمريكية مكاسب معتدلة في معظم مؤشرات الأسهم إذ ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.27%، وارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 0.1% ومؤشر راسل...
Yesterday's session in US markets saw moderate gains in most stock indices. The Nasdaq gained 0.27%, the S&P500 added 0.1% and the Russell 2000...
تستوعب مؤشرات الأسهم الأوروبية نتائج الانتخابات الفرنسية اليوم. وحصلت الجبهة الشعبية الجديدة (حزب يساري) على 182 مقعدا، وحصل حزب التجمع (كتلة الرئيس...
European stock indexes are digesting the French election results today. The New Popular Front (a left-wing party) won 182 seats, Ensemble (President...
قررت شركة بوينغ الاعتراف بالذنب في تهمة الاحتيال الجنائي فيما يتعلق بحادث طائرتين من طراز 737 ماكس والذي أدى إلى مقتل 346 شخصا. ثم قبلت الشركة عقدًا مدته...
Boeing has decided to plead guilty to a criminal fraud charge in connection with the accidents of two 737 Max planes that led to the deaths of 346 people....
تراجعت العقود الآجلة للقمح بنسبة 4٪ تقريبًا اليوم، على الرغم من أن عمليات البيع عند نقطة ما وصلت إلى ما يقرب من 5٪. وبعد شهر يونيو الصديق للمحاصيل، تشير...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم