WHEAT loses almost 4% 📉
Wheat futures retreated nearly 4% today, although the sell-off at one point reached nearly 5%. After a crop-friendly June, weather forecasts suggest warmer...
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
تم تصنيف الرياض كواحدة من أسرع المدن نموًا بحلول عام 2033، وفقًا لمؤشر Savills Growth Hubs Index. يشير التقرير، وهو جزء من مبادرة التأثيرات العالمية لشركة...
تسجل مؤشرات وول ستريت مكاسب معتدلة اليوم. ارتفاع US30 بنسبة 0.4% تقريبًا توصية مورجان ستانلي بشأن TSMC (TSM.US) وتعليقات جي بي مورجان تدعم صانعي الرقائق؛...
"إيكو 100 برو" هو وقود غير أحفوري يستخدم للسيارات والدراجات النارية دون الحاجة إلى تعديلات على المحرك. وأظهرت دراسة حديثة أن السيارات والدراجات...
في مايو 2024، قام المصريون بالخارج بتحويل رقم قياسي بلغ 2.7 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة كبيرة قدرها 73.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حسبما...
وانخفضت أسهم شركات الشحن، مثل ZIM Integrated Shipping الإسرائيلية (ZIM.US) وHapag-Lloyd الألمانية (HLAG.DE) وAP Moeller-Maersk الدنماركية (MAERSKA.DK)...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي سهم تسلا يرتفع بأكثر من 27% في أسبوع! يستمر نزيف البتكوين وتغلق الأسبوع ب 11% هبوط
ارتفعت البيتكوين بشكل طفيف إلى 57 ألف دولار، وتفتتح الأسبوع بزيادة طفيفة، بعد انخفاضات الأسبوع الماضي حققت مكاسب Chainlink وFilecoin وCardano ما بين...
قدم مجلس الشورى في سلطنة عمان مشروع قانون بشأن فرض ضريبة للدخل إلى مجلس الدولة في تطور هام للسياسة المالية في السلطنة وكان القانون الأولي لمشروع ضريبة...
تعرضت المؤشرات الصينية لانخفاضات قوية قبل الجلسة المكتملة للحزب الشيوعي الصيني المقرر عقدها في الفترة من 15 إلى 18 يونيو. سيتم نشر بيانات التضخم لمؤشر...
الأسواق تربح في بداية الأسبوع نتائج استطلاع الخروج من الجولة الثانية من الانتخابات في فرنسا تثير التقلبات في أوروبا قد يتم تغريم شركة Delivery Hero...
قالت مصادر لرويترز إن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ستخصص 40% في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال لأربع من شركات الطاقة الكبرى هي شل وتوتال...
شهد سوق العملات المشفرة انتعاشًا يوم السبت بعد أربعة أيام من الانخفاضات الشديدة. ارتفعت عملة البيتكوين مؤقتًا بما يزيد عن 4.00%، لتصل إلى حوالي 58000 دولار....
