الانتخابات الفرنسية: انتهى كل شيء بالنسبة لمارين لوبان، لكن اليسار يضغط على اليورو
أغلق التصويت الحاسم في الانتخابات البرلمانية الفرنسية هذا المساء، وتشير استطلاعات الرأي إلى نتيجة صادمة. الحزب الفائز هو التحالف اليساري، الجبهة الشعبية،...
أخبار الأسواق
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
سوف تستوعب الأسواق المالية الأخبار السياسية في بداية هذا الأسبوع. أدت نتيجة الانتخابات الفرنسية الصادمة، والتي شهدت فوز التحالف الشعبي الجديد اليساري بأكبر...
The deciding vote in the French Parliamentary elections closed this evening, and the exit poll suggests a shock result. The winning party is the left alliance,...
أجندة الاقتصاد الكلي اليوم خفيفة نسبيًا ولم تتم جدولة أي أحداث يمكن أن يكون لها تأثير على الأسواق المالية العالمية ومع ذلك، في الأيام التالية من هذا الأسبوع،...
The macroeconomic calendar today is relatively light and no events have been scheduled that could have an impact on global financial markets. However,...
تسجل مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ جلسة متراجعة. المؤشرات من الصين تخسر ما بين 1.10-1.20%. انخفض مؤشر Nikkei 225 الياباني بنسبة 0.30%، في حين انخفض مؤشر...
Asia-Pacific indices record a declining session. Indexes from China are losing between 1.10-1.20%. Japan's Nikkei 225 index loses 0.30% and Australia's...
تستمر المؤشرات في وول ستريت في الارتفاع بعد تقرير الوظائف غير الزراعية. يتم تداول كل من US500 وUS100 عند مستويات تاريخية جديدة. وعزز التقرير التوقعات...
The indexes on Wall Street continue to rise after the NFP report. Both the US500 and US100 are trading at new historic highs. The report reinforced...
غادر المدير المالي ستيفن وي فنغ الشركة اليوم. الأسباب الرسمية لاستقالته هي مشاكل خاصة وعائلية. شغل المدير المالي هذا المنصب منذ عام 2019. وتم اختيار ستانلي...
CFO Steven Wei Feng today left the company. The official reasons for his resignation are private and family problems. The CFO had held the role since 2019....
تستمر المؤشرات في وول ستريت في الارتفاع بعد تقرير الوظائف غير الزراعية. يتم تداول كل من US500 وUS100 عند مستويات تاريخية جديدة. وعزز التقرير توقعات تخفيضات...
Indexes on Wall Street continue to rise following the NFP report. Both US500 and US100 are trading at new historical highs. The report strengthened expectations...
سيتم نشر العديد من التقارير المهمة التي تستحق اهتمام المستثمرين الأسبوع المقبل، بما في ذلك تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الخميس. علاوة...
Several important reports worthy of investors' attention will be published next week, including the US CPI inflation report on Thursday. Moreover,...
حققت تسلا بداية رائعة لهذا الشهر. وارتفعت الشركة بالفعل بأكثر من 21٪ منذ بداية يوليو. وترجع المكاسب الأخيرة التي حققتها أسهم تيسلا جزئيًا إلى تحسن عدد...
تفتح وول ستريت على ارتفاع الدولار يخسر قليلاً عوائد السندات تخسر للجلسة الثالثة على التوالي أعادت بيانات التوظيف غير الزراعية الضعيفة إشعال...
Tesla has had a great start of this month. The company is already up more than 21% since the beginning of July. The recent gains in Tesla's stock are...
Wall Street opens higher Dollar loses slightly Bond yields lose for third consecutive session Weak NFP data reignited investor hopes for faster...
01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - بيانات التوظيف لشهر يونيو: نسبة المشاركة: الفعلية 65.3%؛ السابق 65.4%؛ التغيير الكامل في التوظيف: الفعلي -3.4...
