BREAKING: Canadian labour market weakens
01:30 PM BST, Canada - Employment Data for Jun: Participation Rate: actual 65.3%; previous 65.4%; Full Employment Change: actual...
أخبار الأسواق
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
تم إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، وكان إصدارًا رئيسيًا لليوم، وكذلك للأسبوع بأكمله. وكان من المتوقع أن يظهر...
US Non-Farm Payrolls (NFP) for June: 206k Expected: 190k vs. 272k previously Change in private employment.136k Expected: 160k vs. 222k...
المعنويات الإيجابية في سوق الأسهم الأوروبية والمكاسب في العقود الأمريكية تدعم مؤشر داكس تواصل كونتيننتال (CON.DE) وسارتوريوس (SRT.DE) الارتفاع في...
Positive sentiment in the European stock market and gains in U.S. contracts support the DAX Continental (CON.DE) and Sartorius (SRT.DE) continue...
وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم اتفاقية عامة مع "بنك اليابان للتعاون الدولي" للحصول على تسهيلات تمويل أخضر بقيمة 11 مليار...
كان رد الفعل على نتيجة الانتخابات في المملكة المتحدة محسوسًا في الغالب في سوق الأسهم في المملكة المتحدة. ارتفع مؤشر FTSE 250 بأكثر من 1.5% وارتفع مؤشر...
يقدر المحللون أن الرواتب غير الزراعية ارتفعت بمقدار 192.000 في يونيو مقابل 272.000 في مايو. من المتوقع ألا تظهر المؤشرات الإضافية في هذا التقرير،...
Analysts estimate that nonfarm payroll rose by 192,000 in June versus 272,000 in May Additional indicators in this report, namely unemployment...
انخفض تداول عقود مؤشر Hang Seng للشركات الصينية المدرجة في بورصة هونج كونج (HK.cash) بنسبة 1.4٪ تقريبًا اليوم ولم تكن الأسابيع الأخيرة ناجحة بالنسبة للمعايير...
Contracts for the Hang Seng index of Chinese companies listed on the Hong Kong Stock Exchange (HK.cash) are trading down nearly 1.4% today. Recent weeks...
المؤشرات الأوروبية ترتفع، تليها العقود القياسية في وول ستريت، مع صعود US100 بنسبة 0.3%. يتركز اهتمام المستثمرين على بيانات سوق العمل الأمريكية؛ تقرير...
European indexes gain, followed by Wall Street benchmark contracts, with US100 gaining 0.3% Investors' attention focuses on US labour market data;...
تخسر عملة البيتكوين أكثر من 7٪ اليوم، كما أدى استسلام المستثمرين في أكبر عملة مشفرة إلى الضغط على ما يسمى بسوق "العملات البديلة"، مما أدى إلى...
Bitcoin is losing more than 7% today and capitulation of investors in the largest cryptocurrency, pressured so-called 'altcoins' market, leading...
جاء الإنتاج الصناعي الفرنسي بقراءة -2.1% شهريًا مقابل -0.5% متوقعة. و0.5% سابقًا. إنها قراءة ضعيفة أخرى بعد انخفاض أعلى من المتوقع في الإنتاج الصناعي الألماني،...
French industrial production came in -2.1% MoM vs -0.5% exp. and 0.5% previously. It's another weak reading after higher than expected...
انخفض الإنتاج الصناعي الألماني (المعدل موسميًا) في ألمانيا بنسبة -6.7% على أساس سنوي مقابل -4.3% المتوقعة. و-3,86 سابقا انخفض الإنتاج الصناعي...
German industrial production (seasonally adjusted) in Germany dropped by -6.7% YoY vs -4.3% exp. and -3,86% previously Industrial production dropped...
في غياب وول ستريت، شهدت جلسة الأمس مكاسب للمؤشرات الأوروبية الرئيسية، والتي أعقبت الإغلاق القياسي للمؤشرات الأمريكية يوم الأربعاء ومكاسب في المؤشرات...
