Morning wrap (05.07.2024)
In the absence of Wall Street, yesterday's session saw gains in the major European indices, which followed the record closings of US indices on...
أخبار الأسواق
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
واتسمت جلسة الخميس في البورصات العالمية بتقلبات أقل قليلاً بسبب العطلة المستمرة في الولايات المتحدة. على الرغم من ذلك، أنهت المؤشرات...
Thursday's session on international stock exchanges was characterized by slightly lower volatility due to the ongoing US holiday. Despite...
نتائج الربع الرابع 23/24 توقعات مخيبة للآمال لعام 2025 الافتقار إلى الابتكار نظرة عامة على التقييم تحليل الرسم البياني كانت نتائج Nike...
Results for 4Q23/24 Disappointing forecasts for 2025 Lack of innovation Valuation overview Chart analysis Nike's results for 4Q23/24...
ومن الواضح أن الدولار هو أضعف عملة بين مجموعة العشرة اليوم. انخفض مؤشر الدولار (USDIDX) بنسبة 0.23%، في حين ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار الأميركي بنسبة...
The dollar is clearly the weakest currency among the G10 today. The dollar index (USDIDX) is down 0.23%, while the EURUSD rate has gained 0.27%. The sell-off...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي منحنى العقود الآجلة – علامة على انخفاض الطلب؟ انخفاض السيولة في السوق واستسلام المضاربين؟
قبل إصدار المحضر، كان السوق يحسب احتمالًا بنسبة 73% بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر. فيما يلي توقعات التضخم...
Prior to the release of the Minutes, the market had priced in a 73% probability that the ECB would cut rates by 25 basis points in September. Here are...
أعلنت شركة بت أويسس، منصة تداول الأصول الافتراضية، إتمام استحواذها من قبل أكبر بورصة للعملات الرقمية في الهند كوين دي سي إكس (CoinDCX). وسبق أن قامت الشركة...
في غياب وول ستريت (عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة)، تظل المعنويات في أسواق الأسهم الأوروبية قوية؛ مكاسب DE40 0.2% تقريبًا. ارتدادات قارية...
In the absence of Wall Street (Independence Day holiday in the US), sentiment in European equity markets remains solid; DE40 gains nearly 0.2% Continental...
تخسر Bitcoin اليوم أكثر من 5٪ مع انخفاض السعر إلى مستوى 57000 دولار. أما في الوقت الحالي، فإن سعر بيتكوين أقل بنسبة 8٪ تقريبًا من السعر المحقق الحالي لحامل...
Bitcoin is losing today more than 5% with a price dropping to $57,000 level. As for now, Bitcoin price is almost 10% below the current Short-Term Holder's...
نقلت وكالة بلومبرغ العالمية، أن كل من أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تدرسان بشكل منفصل تقديم عرض لشراء شركة سانتوس الأسترالية للغاز...
مع أضعف قراءة ISM من قطاع الخدمات الأمريكي منذ 4 سنوات، والتي تسببت في عمليات بيع في الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ومحضر اجتماع...
With the weakest ISM reading from the U.S. services sector in 4 years, which caused a sell-off in the US dollar and a drop in U.S. Treasury bond yields,...
جاء مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء في المملكة المتحدة لشهر يونيو عند 52.2 مقابل 54 المتوقعة. و54.7 سابقا
UK Construction PMI for June came in 52.2 vs 54 exp. and 54.7 previously
