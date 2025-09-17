مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء في منطقة اليورو أقل قليلاً من السابق
مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء في منطقة اليورو الفعلي 41.8 السابق 42.9 مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء الألماني الفعلي 39.7 السابق...
أخبار الأسواق
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
المزيد
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
المزيد
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
المزيد
مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء في منطقة اليورو الفعلي 41.8 السابق 42.9 مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء الألماني الفعلي 39.7 السابق...
Eurozone Construction PMI Actual 41.8 Previous 42.9 German Construction PMI Actual 39.7 Previous 38.5 Italian Construction PMI Actual 46.0 Previous...
من المقرر أن تفتتح الأسهم الأوروبية والمملكة المتحدة على ارتفاع يوم الخميس، بعد أن وصلت الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة يوم الأربعاء....
بعد جلسة الأمس القياسية في وول ستريت و (باستثناء الصين) جلسة صعودية في البورصات في آسيا، يتم تداول عقود المؤشرات الأوروبية على ارتفاع طفيف. في ظل...
After yesterday's record-breaking session on Wall Street and (except China) a rising session on stock exchanges in Asia, European index contracts...
جاء مؤشر أسعار المستهلكين السويسري في يونيو عند 1.3% مقابل 1.4% المتوقعة. و1.4% سابقًا (0% شهريًا مقابل 0.1% متوقعة و0.3% سابقًا) جاء مؤشر...
Swiss CPI in June came in 1.3% vs 1.4% exp. and 1.4% previously (0% MoM vs 0.1% exp. and 0.3% previously) Swiss Core CPI came in 1.1% YoY vs 1.3%...
جاءت الطلبيات الصناعية الألمانية بتراجع 1.6% على أساس شهري مقابل 0.5% المتوقعة. و-0.2% سابقًا وقد أدت هذه القراءة إلى إضعاف اليورو مقابل الدولار الأميركي،...
German industrial orders came in -1.6% MoM vs 0.5% exp. and -0.2% previously The reading weakened the EURUSD however volume and reaction to German data...
تم إيقاف التداول في وول ستريت اليوم بسبب عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة. أغلقت المؤشرات الأمريكية جلسة أمس عند مستويات قياسية جديدة؛ واصلت...
Trading on Wall Street today is halted, due to the Independence Day holiday in the United States. However, trading on Wall Street indices futures is...
شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسب مستمرة اليوم. يظل المؤشر الأقوى هو مؤشر ناسداك 100، الذي اخترق مستوى 20000 نقطة اليوم وسجل ATH جديدًا عند 20186 نقطة....
Session on European stock market ended in positive sentiments among leading indices; DAX rallied more than 1.1%, CAC40 and FTSE gained 1.2% and...
محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من 11 إلى 12 يونيو. في العقود الآجلة للدولار الأمريكي (USDIDX) يمكننا أن نرى تقريبًا عدم وجود أي رد فعل على محضر...
US Federal Reserve Minutes from 11-12 June meeting. The vast majority of participants at the Fed's June meeting assessed US economic growth...
بعد ارتفاع أسعار الأسهم يوم أمس، يواصل المستثمرون اليوم شراء أسهم Tesla (TSLA.US)، والتي تلقت دعمًا إضافيًا من تعليقات إيلون ماسك. يكتسب سهم الشركة اليوم...
After yesterday's stock price rally, investors today continue to buy Tesla (TSLA.US) shares, which were further supported by Elon Musk's comments....
لم تتفاعل العقود الآجلة ل NATGAS اليوم تقريبًا مع تقرير مخزونات إدارة معلومات الطاقة اليوم والذي جاء عند 32 مليار قدم مكعب مقابل 29 مليار قدم مكعب متوقعة....
أدت البيانات الضعيفة من الاقتصاد الأمريكي إلى رفع توقعات السوق بشأن التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. أضعف قراءة منذ مايو...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم