NATGAS with limited reaction to EIA inventories data
NATGAS futures today almost didn't react to today EIA inventories change report which came in at 32 billion cubic feet (bcf) vs 29 bcf exp. and 52...
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
Weaker data from the U.S. economy has raised market expectations for potential interest rate cuts by the Fed. Weakest since May 2020 ISM services reading,...
على الرغم من ارتفاع مؤشرات وول ستريت والانخفاض الكبير في عوائد سندات الخزانة والدولار الأمريكي، يمكننا أن نرى ضعف عملة البيتكوين بنسبة 3٪ تقريبًا اليوم.بيانات...
Despite rising Wall Street indices and significant drop in both treasury bond yields and US dollar, we can see Bitcoin weakening by almost 3% today. Weaker...
EIA Oil inventories change came in -12,15M vs -0,5M exp. and 3.59M previously EIA Gasoline inventories change came in -2,2M vs -0,39M exp. and 2.65M...
تكتسب معظم المؤشرات الأمريكية مكاسب طفيفة بعد افتتاح السوق الأمريكية. ارتفع تداول US100 بنسبة 0.15%، مدفوعًا بانخفاض عوائد السندات وأداء جيد جدًا آخر...
Most U.S. indices are slightly gaining after the US market opening. US100 trades up 0.15%, driven by a drop in bond yields and another very good performance...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 4:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر...
US ISM Services came in: 48.8 vs 52.6 exp. and 53.8 previously US ISM Services Price Paid: 56.3 vs 56.7 exp and 58.1 previously US ISM Services...
تم إصدار بيانات ISM للخدمات الأمريكية لشهر أبريل في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهر التقرير انخفاض المؤشر الرئيسي. كما كان من...
مؤشر مديري المشتريات من الولايات المتحدة: مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 54.8, المتوقع: 55.1, الفعلي: 55.3 مؤشر مديري المشتريات المركب:...
CleanSpark (CLSK.US) - تحديث التعدين في الثاني من يوليو في يونيو 2024، قامت شركة CleanSpark Inc. بتعدين 445 عملة بيتكوين، مما أدى إلى زيادة إجمالي عملات...
CleanSpark (CLSK.US) - mining update 2nd of July In June 2024, CleanSpark Inc. mined 445 bitcoins, increasing its total mined bitcoins for the year...
US Initial Jobless Claims: 238k (Forecast 235k, Previous 233k) US Continued Jobless Claims: 1.858M (Forecast 1.84M, Previous 1.839M) As we can...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 234, المتوقع: 234, الفعلي: 238 المطالبات المستمرة: السابق:...
US ADP report for June came in 150k vs 163k exp. and 152k previously According to ADP data, US goods-producing sector added 14k jobs, while...
كان تقرير ADP نقطة رئيسية في التقويم الاقتصادي اليوم وتم إصداره في الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة في التوظيف بمقدار...
تتوقع الأسواق نشر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اليوم من اجتماع 11-12 يونيو 2024 لتوفير مزيد من المعلومات حول السياسة النقدية المحتملة لمجلس...
تتحسن المعنويات في سوق الأسهم الأوروبية بعد جلسة قوية في وول ستريت أمس وإغلاق مرتفع للمؤشرات الآسيوية ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داكس (DE40) بنسبة...
Markets expect today's publication of the FOMC minutes from the June 11-12, 2024 meeting to provide more information on the Fed's potential monetary...
