مخطط اليوم : GBPUSD (25.07.2025)
فقد الجنيه الإسترليني زخمه في نهاية الأسبوع عقب انحسار التوترات بين دونالد ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (GBPUSD: -0.25%). وتفاقم التصحيح...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي مؤشرات الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة النفط تحت ضغط المخزونات والبيانات الاقتصادية هل نرى المزيد من الارتفاعات على الذهب
تراجع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنحو 0.1% عقب إصدار البنك المركزي الأوروبي توقعاته المُحدثة للتضخم. ووفقًا لأحدث استطلاع، خُفِّضت توقعات التضخم بمقدار...
9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - مؤشر Ifo الألماني لمناخ الأعمال لشهر يوليو: القراءة الفعلية 88.6؛ التوقعات 89.0؛ السابقة...
بعد يوم خميسٍ حافلٍ بالأحداث الاقتصادية، يبدو التقويم الاقتصادي ليوم الجمعة هادئًا نسبيًا، لا سيما بعد صدور بيانات رئيسية من اليابان (مؤشر أسعار المستهلك...
07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات مبيعات التجزئة لشهر يونيو: مبيعات التجزئة: الفعلية 0.9% على أساس شهري؛ المتوقعة 1.2%...
أغلقت وول ستريت أمس على نتائج متباينة. بلغ مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 (+0.07%) وناسداك (+0.18%) مستويات قياسية جديدة عند الإغلاق، بينما تراجع مؤشرا...
لا تزال معنويات وول ستريت متباينة، حيث يتفاعل المستثمرون بشكل مختلف مع تقارير الأرباح الرئيسية. يرتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك حاليًا بنحو...
أعلنت شركة آي بي إم (IBM.US) أمس عن نتائجها للربع الثاني بعد إغلاق السوق. ورغم أن معظم النتائج فاقت التوقعات، إلا أن أداء قطاع البرمجيات الرئيسي كان دون...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي أرباح جيدة من غوغل بالتزامن مع خيبة أمل من تسلا الذهب في منطقة فنية حساسة النفط يرتفع بدعم...
تُكافح وول ستريت لإيجاد مسارها الصحيح، حيث تُؤثر الأرباح العديدة سلبًا على المؤشرات في اتجاهات مُختلفة. ارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنسبة...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير...
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق ارتفاع في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 52.9,...
قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على جميع أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير (سعر الإيداع: 2%؛ سعر إعادة التمويل: 2.15%)، مشيرًا إلى انحسار ضغوط الأسعار...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 221, المتوقع: 227, الفعلي: 217 المطالبات المستمرة:...
تم اصدار قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة معدل تسهيلات الودائع: السابق: 2.00%، المتوقع: 2.00%، الفعلي: 2.00% معدل الفائدة: السابق:2.15%،...
يتعامل البنك المركزي الأوروبي مع قرار اليوم في وضعية "انتظار وترقب" واضحة، بعد أن انخرط في دورة تخفيض أسعار الفائدة منذ يونيو 2024. وقد خفض البنك...
شهدت جلسة الخميس في الأسواق الأوروبية تباينًا في معنويات المستثمرين. أعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية مباشرة على الدول، تتراوح بين 15%...
مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاع الخدمات: 51.2 (المتوقع 52.9؛ السابق 52.8) مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاع التصنيع: 48.2 (المتوقع 48؛ السابق 47.7) تراجع...
ألمانيا: مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاع التصنيع: 49.2 (المتوقع: 49.5؛ السابق: 49.0) مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاع الخدمات: 50.1 (المتوقع:...
