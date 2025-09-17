DAX: DE40 gains almost 1% amid better sentiments in Europe 📈Rheinmetall and Sartorius gain
Sentiment in the European stock market is improving after a strong session on Wall Street yesterday and a higher close for Asian indices DAX (DE40)...
أخبار الأسواق
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
قامت الشركات الأمريكية بتسريح 48790 شخص في يونيو، انخفاضً من 63820 في الشهر السابق، وفقًا لبيانات تشالنجر
US companies laid off 48,79,000 people in June, up from 63,82,000 the month before, according to Challenger data.
أكدت شركة أدنوك للحفر حصولها على عقد تبلغ قيمته الاجمالية 2.7 مليار درهم تقريباً لتوفير ثلاث حفارات لدعم عمليات أدنوك البحرية التوسعية في حقل زاكوم البحري. من...
أعلنت مجموعة الخطوط الجوية القطرية، تحقيق صافي أرباح قياسي بلغ 6.1 مليار ريال أو ما يعادل 1.67 مليار دولار للسنة المالية 2024/2023، ما يمثل زيادة بنسبة...
الانتخابات البرلمانية الفرنسية عالية المخاطر في مساء الانتخابات الأوروبية، حصل حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان وجوردان بارديلا على 31%...
High-Stakes French Parliamentary Elections On the evening of the European elections, Marine le Pen and Jordan Bardella's Rassemblement National...
ارتفع مؤشر Nikkei 225 (JAP225) بنسبة 0.90% اليوم، مواصلًا ارتفاعه الديناميكي يوم أمس فوق مستوى 40000 نقطة. لقد شهد المؤشر بالفعل نموًا يزيد عن 6.60% في...
The Nikkei 225 index (JAP225) is gaining 0.90% today, extending yesterday's dynamic rise above the 40,000-point level. The index has already seen over...
08:15 صباحًا بتوقيت جرينتش، إسبانيا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يونيو: مؤشر مديري المشتريات للخدمات (HCOB) في إسبانيا:...
08:15 AM BST, Spain - PMI Data for Jun: HCOB Spain Services PMI: actual 56.8; forecast 56.5; previous 56.9; 08:45 AM BST, Italy - PMI...
سلط اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي السويدي في يونيو 2024 الضوء على عدة نقاط رئيسية إذ تم الحفاظ على سعر الفائدة عند 3.75٪، مع مناقشات تشير إلى احتمالية...
The Riksbank's monetary policy meeting in June 2024 highlighted several key points. The policy rate was maintained at 3.75%, with discussions suggesting...
يتضمن التقويم الاقتصادي اليوم العديد من المنشورات الهامة التي يمكن أن تؤثر على الأسواق المالية العالمية وسيتلقى المستثمرون بيانات مؤشر مديري...
Today's economic calendar includes several significant publications that could impact global financial markets. Investors will receive final PMI data...
تشهد مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ جلسة صعودية. ارتفعت المؤشرات الصينية بنسبة تتراوح بين 0.70-0.80%. ارتفع مؤشر Nikkei 225 الياباني بنسبة 0.85%، في حين...
Asian and Pacific indices are experiencing a bullish session. Chinese indices are up between 0.70-0.80%. The Japanese Nikkei 225 index is gaining...
شهدت جلسة يوم الثلاثاء في الأسواق الأوروبية تراجعات حادة وخسر مؤشر داكس الألماني اليوم 0.75%، وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.3%، وخسر مؤشر FTSE...
Tuesday's session on European markets saw sharp declines. The German DAX lost 0.75% today, the French CAC40 was down 0.3%, and the British FTSE...
أعلنت شركة الديكارتي للعلاجات (RNAC.US) أن العلاج التجريبي بالخلايا الذي تطوره قد نجح في تجربة سريرية متوسطة المرحلة للأشخاص الذين يعانون من مرض المناعة...
