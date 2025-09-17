Cartesian Therapeutics shares at lowest levels since April 💡
Cartesian Therapeutics (RNAC.US) has announced that an experimental cell therapy it is developing has been successful in a mid-stage clinical trial of...
أخبار الأسواق
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
تخسر العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي (NATGAS) أكثر من 2٪ اليوم وتنخفض إلى أقل من 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تشير توقعات الطقس إلى...
U.S. Henry Hub natural gas futures (NATGAS) are losing more than 2% today and slipping below $2.5 per MMBtu. Weather forecasts suggest a movement of...
Refinitiv has issued a recommendation for the EURGBP pair. Refinitiv recommends taking a short position on the pair with the following levels: Entry...
أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، أن المجموعة تعتزم استثمار 21 مليار دولار في مشروع "جنوب البحر المتوسط" بالساحل الشمالي...
كشفت البيانات المالية الموحدة لصندوق الاستثمارات العامة "PIF" للعام 2023، المنشورة وفق متطلبات الإدراج في بورصة لندن، عن ارتفاع في النقد المعادل...
United States - JOLTs Job Openings for May: Actual: 8.140M; forecast 7.960M; previous 8.059M; There are 1.2 available jobs for...
بيانات JOLTS للوظائف: السابق: 7.919، المتوقع: 7.960، الفعلي: 8.140 هناك 1.2 فرصة عمل متاحة لكل باحث عن عمل عاطل عن العمل ارتفع معدل فرص العمل...
يتحدث جيروم باول من بنك الاحتياطي الفيدرالي وكريستين لاجارد من البنك المركزي الأوروبي اليوم في منتدى البنك المركزي الأوروبي المصرفي. وهنا بعض التعليقات: لا...
تخسر وول ستريت قليلاً في بداية جلسة الثلاثاء تجري حاليًا مكالمة جماعية مع باول ولاجارد تعلن تسلا عن ارتفاع بيانات تسليم السيارات في الربع الثاني تبدأ...
Jerome Powell from the Fed and Christine Lagarde from ECB speaks today at banking ECB forum. Here are some of the comments: The US economy is still...
Wall Street loses slightly at the start of Tuesday's session A conference call with Powell and Lagarde is currently underway Tesla reports...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من كندا في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع المؤشر. بيانات مؤشر مديري المشتريات...
بدأ النفط الخام شهر يوليو بمكاسب، ومن المؤكد أن الارتفاع المستمر منذ عمليات البيع الناجمة عن قرار أوبك + يجذب اهتمام صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي....
Crude oil has started July with gains, and the ongoing rally since the sell-off caused by the OPEC+ decision is certainly attracting interest from Federal...
أعلن الرئيس بايدن أنه إذا رفضت شركات مثل Novo Nordisk (NOVOB.DK) وEli Lilly (LLY.US) خفض أسعار الأدوية الموصوفة بشكل كبير في الولايات المتحدة، فإن الحكومة...
President Biden communicated that if companies such as Novo Nordisk (NOVOB.DK) and Eli Lilly (LLY.US) refuse to significantly reduce the price of prescription...
ارتفعت البيتكوين من مستوى 60 ألف دولار وحافظت على خط اتجاه تصاعدي على الرغم من "تهديد" بورصة Mt.Gox ببيع البيتكوين. يعد الأسبوعان الأولان...
انخفض سهم Tesla (TSLA.US) بأكثر من 1.50٪ قبل افتتاح الجلسة النقدية الأمريكية. ويترقب المستثمرون تقرير تسليم سيارات تسلا الفصلي للفترة من أبريل إلى يونيو،...
