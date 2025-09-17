Tesla drops 1.50% ahead of the apr-jun delivery report 📃
Tesla (TSLA.US) is down over 1.50% ahead of the US cash session opening. Investors are anticipating Tesla's quarterly vehicle delivery report for the...
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
أعلنت المملكة العربية السعودية عن اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي إذ صرح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأن "شركة...
يدعو رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي إلى خفض أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في الولايات المتحدة في الانخفاض نحو هدف 2٪، حيث أن...
تميزت جلسة الثلاثاء في أوروبا بالانخفاضات خطاب باول وخطاب لاجارد في وقت لاحق من اليوم المستثمرون متفائلون بشأن الإعلانات عن نمو الوظائف المخطط له...
النفط يؤدي تصاعد التوترات الجيوسياسية (في الشرق الأوسط وفرنسا والولايات المتحدة) واقتراب موسم الأعاصير في الولايات المتحدة إلى دفع أسعار النفط إلى...
Tuesday's session in Europe marked by declines Powell's speech and Lagarde's speech later in the day Investors are optimistic about...
Federal Reserve Bank of Chicago President Austan Goolsbee advocates for cutting interest rates if US inflation continues to decline towards the 2%...
Oil Rising geopolitical tensions (Middle East, France, US) and the approaching hurricane season in the US are pushing oil prices sharply higher However,...
أصدر برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" في السعودية، تقريره السنوي لعام 2023 بعنوان آفاق متجددة ليُبيّن فيه مؤشرات الأداء...
10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - بيانات التضخم لشهر يونيو: مؤشر أسعار المستهلك: 0.2% فعليًا شهريًا؛ السابق 0.2% شهريًا؛ مؤشر...
10:00 AM BST, Euro Zone - Inflation Data for Jun: CPI: actual 0.2% MoM; previous 0.2% MoM; CPI: actual 2.5% YoY; forecast 2.5%...
خسر الين الياباني 0.15% أخرى مقابل الدولار الأمريكي اليوم، ليصل إلى مستويات قياسية جديدة عند 161.700. وتتراجع ثقة السوق العالمية بالعملة اليابانية، حيث...
Japanese Yen loses another 0.15% against the USD today, reaching new highs at 161.700. Global market confidence in the Japanese currency is declining,...
التقويم الكلي اليوم خفيف نسبيًا. أهم الأحداث ستكون نشر تقرير مؤشر أسعار المستهلك من منطقة اليورو، وخطاب جيروم باول، وإصدار تقرير الوظائف JOLTS من الولايات...
Today's macro calendar is relatively light. The most important events of the day will be the publication of the CPI report from the Eurozone, Jerome...
تسجل مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ جلسة صعودية. وترتفع المؤشرات من الصين بنسبة تتراوح بين 0.75-1.30%. ارتفع مؤشر Nikkei 225 الياباني بنسبة 1.40% مختبراً...
Asia-Pacific indices record an upward session. Indexes from China are gaining between 0.75-1.30%. Japan's Nikkei 225 index gains 1.40% testing...
أنهت مؤشرات وول ستريت اليوم بارتفاع طفيف وارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.20% إلى 5530 نقطة، وزاد مؤشر US100 بنسبة 0.45%، ليعود فوق 20000 نقطة. اليوم،...
Indexes on Wall Street ended the day slightly up. The US500 gained 0.20% to 5530 points, and the US100 increased by 0.45%, returning above 20000...
ارتفعت أسهم Tesla (TSLA.US) بنسبة 7.00% اليوم، لتصل إلى 210 دولارات، وهو أعلى سعر بين جميع الأسهم في SP500. وتمثل هذه الجلسة الخامسة على التوالي من المكاسب،...
