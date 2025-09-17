تسلا تكسب 7.00% مدفوعة بتقارير قوية من المنافسة الصينية 📣
ارتفعت أسهم Tesla (TSLA.US) بنسبة 7.00% اليوم، لتصل إلى 210 دولارات، وهو أعلى سعر بين جميع الأسهم في SP500. وتمثل هذه الجلسة الخامسة على التوالي من المكاسب،...
أخبار الأسواق
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تزيد عن 4% هذا الأسبوع وتحوم حول مستوى دعم حاسم يبلغ 2.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (mmBtu). على الرغم من...
Natural gas prices are down over 4% this week and are hovering around a critical support level of $2.50 per million British thermal units (mmBtu). While...
يتم تداول سوق العملات المشفرة بمزاج أفضل قليلًا اليوم، مع ارتفاع البيتكوين والإيثريوم بما يقرب من 2%. ولم تضع قراءة ISM الأضعف من التصنيع الأمريكي الكثير...
The cryptocurrency market is trading in a slightly better sentiments today, with Bitcoin and Ethereum gaining close to 2%. A weaker ISM reading from US...
لقد تجاوزنا الجولة الأولى من الانتخابات المبكرة في فرنسا. وكما توقع الكثير من الناس، فقد أدى ذلك إلى انخفاض مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل فرنسا، مما أدى...
The first round of accelerated elections in France is behind us. As many people expected, it led to a reduction in investor concerns about France's...
02:45 PM BST, United States - PMI Data for Jun: S&P Global US Manufacturing PMI: actual 51.6; forecast 51.7; previous 51.3; 03:00...
تم إصدار تقرير أمريكي مراقب عن كثب اليوم في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش - مؤشر ISM التصنيعي. مؤشر ISM التصنيعي: السابق:48.7, المتوقع: 49.2,...
حققت US100و US500 مكاسب طفيفة في بداية الجلسة النقدية يتراجع الدولار، ويفقد قوته أمام اليورو والجنيه الاسترليني ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات...
US100 and US500 slightly gain at the start of the cash session The dollar retreats, losing ground to EUR and GBP 10-year bond yields rise dynamically...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي نتائج قوية من FedEx تدل على صحة الاقتصاد الأمريكي انتخابات في أوروبا وبريطانيا وبيانات قوية هذا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) لشهر أبريل من الولايات المتحدة في الساعة 2:45 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع المؤشر. بيانات...
أصدرت Walgreens Boots Alliance (WBA.US) نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2024 يوم الأربعاء بعد إغلاق السوق. وكان التقرير أسوأ من المتوقع، مما أدى إلى...
Walgreens Boots Alliance (WBA.US) released its third-quarter fiscal 2024 results on Wednesday after the market closed. The report was worse than expected,...
أكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي أصبحت نموذجاً اقتصادياً شاملاً ومتكاملاً يتمتع بالمرونة اللازمة لضمان الاستمرارية والاستدامة من نموها....
شهدت المؤشرات الأوروبية ارتفاعًا كبيرًا هذا الصباح بعد نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا، حيث يبدو المستثمرون واثقين من أن اليمين المتطرف...
THE CAC 40 SHYLY BOUNCES AS FRENCH ELECTION UNCERTAINTY EASES European indices experienced a significant boost this morning following the results of...
الساعة 01:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ألمانيا - بيانات التضخم لشهر يونيو: المؤشر المنسق لأسعار المستهلك الألماني: 0.2% مقارنة بالشهر السابق؛ مؤشر HICP...
