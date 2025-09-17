BREAKING: German CPI below expectations 🎯
01:00 PM BST, Germany - Inflation Data for Jun: German HICP: actual 0.2% MoM; previous 0.2% MoM; German HICP: actual 2.5% YoY;...
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
المؤشرات الأوروبية ترتفع بعد نتائج استطلاع خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي وبالمضي قدمًا، سيتركز الاهتمام على بيانات مؤشر أسعار المستهلك من ألمانيا...
European indices gain after French Exit Poll results Moving forward, attention will focus on CPI data from Germany and ISM PMI from the US Banking...
توصلت الشركات الأوروبية، خلال مؤتمر استثماري عقد في القاهرة، إلى اتفاقيات مع شركاء مصريين تتجاوز قيمتها الإجمالية 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار)، حسبما...
قام سوق العملات المشفرة بتصحيح، والذي اخترق نطاقه نقطة دعم رئيسية ومع ذلك، فإن بداية الأسبوع جلبت انتعاشًا نجح في إعادة إيثريوم إلى ما فوق هذه المنطقة أنهت...
أعلنت شركة أرامكو السعودية عن ترسية عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة، والمرحلة الثالثة من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية بقيمة تبلغ 25 مليار...
علقت وكالة «بلومبيرغ» على النشاط الذي تشهده شركة أدنوك مؤخراً في إبرام للصفقات، وقالت إن تخصيص ميزانية 150 مليار دولار يجعل الشركة واحدة من...
مؤشر مديري المشتريات التصنيعي HCOB في منطقة اليورو يونيو F: 45.8 (التقديرات 45.6؛ السابق 45.6) مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الألماني HCOB...
Eurozone HCOB Manufacturing PMI Jun F: 45.8 (est 45.6; prev 45.6) German HCOB Manufacturing PMI Jun F: 43.5 (est 43.4; prev 43.4) French HCOB Manufacturing...
مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الإسباني HCOB يونيو: 52.3 (52.9 المتوقع؛ السابق 54.0) النتائج الرئيسية: يرتفع الإنتاج والطلبات...
Spanish HCOB Manufacturing PMI Jun: 52.3 (est 52.9; prev 54.0) Key findings: Production and new orders rise again, but at slower rates. Correspondingly,...
ستهيمن السياسة هذا الأسبوع، أولا، نتائج الجولة الأولى من التصويت للجمعية الوطنية الفرنسية، وثانيا نتيجة الانتخابات في المملكة المتحدة. أدت نتائج الانتخابات...
وفقاً لتقديرات Exit Poll، فازت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بالجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن ما إذا كانوا...
According to Exit Poll estimates, the far-right Marine Le Pen has won the first round of France's parliamentary elections. However, expectations as...
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح مرتفع بشكل حاد للجلسة النقدية الأوروبية اليورو يرتفع بعد نتائج استطلاع الخروج من الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية...
Futures point to sharply higher opening of European cash session Euro gains after Exit Poll results of first round of French parliamentary elections Investors...
الحدث الأكثر أهمية في عطلة نهاية الأسبوع كان الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية. ووفقا لنتائج استطلاع الخروج، فاز حزب التجمع الوطني بزعامة...
The most important event of the weekend was the first round of the French parliamentary elections. According to the Exit Poll results, Le Pen's...
بدأت وول ستريت تداولات اليوم على ارتفاع طفيف، مع ارتفاع مؤشري S&P 500 وNasdaq إلى مستويات قياسية خلال اليوم بعد تباطؤ تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي...
