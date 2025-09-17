Daily summary: Wall Street erases gains, Nike slumps 20%
Wall Street launched today's trading slightly higher, with S&P 500 and Nasdaq climbing to intraday record highs following a deceleration in...
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
يحقق الراند الجنوب أفريقي مكاسب قوية مقابل العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي أو اليورو أو الين الياباني اليوم. انخفض USDZAR بحوالي 1% خلال اليوم، بعد...
South African rand is making strong gains against major currencies like USD, EUR or JPY today. USDZAR drops around 1% on the day, following a post on X...
سيشهد الأسبوع المقبل إصدار عدد من التقارير الكلية عالية المستوى. سيتم تزويد المتداولين ببيانات الوظائف من الولايات المتحدة وكندا بالإضافة إلى محاضر اجتماعات...
The week ahead will see releases of a number of top-tier macro reports. Traders will be offered jobs data from US and Canada as well as minutes from FOMC,...
يتم تداول سهم Estee Lauder (EL.US) بانخفاض يزيد عن 5% وهو أحد أسوأ أعضاء مؤشر S&P 500 أداءً. تنسحب الشركة بعد أن حذر الرئيس التنفيذي لشركة L'Oreal،...
Estee Lauder (EL.US) is trading over 5% lower and is one of the worst performing S&P 500 members. Company is pulling back after CEO of L'Oreal,...
Revised University of Michigan data for June was released today at 3:00 pm BST. As this was the second release for June, report was not expected to show...
بيانات التضخم من جامعة ميشغن: توقعات التضخم لمدة سنة واحدة من جامعة ميشيغان: السابق: 3.3%, المتوقع:3.3%, الفعلي: 3.0% توقعات التضخم لمدة 5 سنوات...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) لشهر أبريل من الولايات المتحدة في الساعة 2:45 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع المؤشر. بيانات...
افتتحت مؤشرات وول ستريت على ارتفاع طفيف تباطأ معدل التضخم الرئيسي وتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة إلى 2.6% على أساس سنوي...
Wall Street indices open slightly higher US headline and core PCE inflation slows to 2.6% YoY in May US2000 outperforms other Wall Street indices...
كان تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي من الولايات المتحدة لشهر مايو هو نقطة البيانات الأكثر توقعًا خلال الأسبوع حتى الآن، وجاء متسقًا مع التوقعات. انخفض...
US monthly data pack for May, including PCE inflation data, was released today at 1:30 pm BST. Report was expected to show a slowdown in headline and core...
تم إصدار حزمة البيانات الشهرية من الولايات المتحدة، بما في ذلك التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي، اليوم في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. تمت مراقبة التقرير...
يتوجه الفرنسيون، الأحد، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية. إن حالة عدم اليقين تصل إلى حدودها طوال...
As early as Sunday, the French will go to the polls to cast their votes in the first round of parliamentary elections. Uncertainty is reaching its limits...
يواصل مؤشر DAX الأسبوع الثاني على التوالي من المكاسب قطاع صناعة السيارات يدعم المكاسب تلقي نتائج شركة نايكي بظلالها على شركات الملابس الرياضية تعلن...
DAX continues second consecutive week of gains Carmakers' sector supports gains Nike results cast a shadow over sportswear companies Deutz...
تتوقع السوق أدنى قراءة لتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي هذا العام من المتوقع أن يتباطأ التضخم الأساسي إلى 2.6% على أساس سنوي، ومن المتوقع أن تتماشى القراءات...
