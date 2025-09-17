🔴US500 close to peaks ahead of PCE
Market expects lowest PCE inflation reading this year Core inflation is expected to slow to as low as 2.6% y/y, monthly readings are expected to be...
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
انخفضت شركة Nike بنسبة 15.00٪ تقريبًا في تداول ما قبل السوق بعد نتائج الأمس للربع الرابع والسنة المالية المنتهية في 31 مايو 2024. وشدد المدير المالي ماثيو...
Nike is falling nearly 15.00% in pre-market trading following yesterday's results for Q4 and the fiscal year ending May 31, 2024. CFO Matthew Friend...
صدرت هذا الصباح القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في المملكة المتحدة، والخبر السار هو أن الرقم الرئيسي قد تم تعديله صعودًا. توسع النمو...
تشهد عملة البيتكوين خسارة معتدلة تبلغ حوالي 0.15٪ اليوم، وانخفضت إلى مستوى 61,500 دولار. على الرغم من ذلك، لا يزال السعر ضمن النطاق التوطيدي الذي استمر...
Bitcoin is experiencing a moderate loss of around 0.15% today, dropping to the level of $61,500. Despite this, the price remains within the consolidation...
08:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، إسبانيا - بيانات التضخم لشهر يونيو: مؤشر أسعار المستهلكين الإسباني: 0.3% فعليًا على أساس شهري؛ توقعات 0.2%...
08:00 AM BST, Spain - Inflation Data for Jun: Spanish CPI: actual 0.3% MoM; forecast 0.2% MoM; previous 0.3% MoM; Spanish CPI:...
في تقويم منشورات الاقتصاد الكلي اليوم، ستكون التقارير الرئيسية هي بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو من الدول الأوروبية وبيانات نفقات الاستهلاك...
In today's macroeconomic publication calendar, the key reports will be the CPI data for June from European countries and the PCE data from the USA...
07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات الناتج المحلي الإجمالي: الناتج المحلي الإجمالي (الربع الأول): 0.7% فعلي على أساس ربع...
07:00 AM BST, United Kingdom - GDP data: GDP (Q1): actual 0.7% QoQ; forecast 0.6% QoQ; previous -0.3% QoQ; GDP (Q1): actual 0.3%...
تشهد مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ جلسة مختلطة. تعافت المؤشرات الصينية بشكل طفيف من خسائر الأمس حيث ارتفعت بنسبة تتراوح بين 0.30-1.00%. انخفض مؤشر Nikkei...
Asia-Pacific indices are having a mixed session. Indexes from China slightly recover yesterday's losses gaining between 0.30-1.00%. Japan's...
لا تزال الأسواق الأوروبية تتعرض لضغوط إضافية بسبب المخاطر السياسية المتعلقة بالانتخابات الفرنسية. يظل مؤشر CAC40 الفرنسي رائدًا في الانخفاضات في أوروبا...
European markets remain further pressured by political risks related to the French elections. France's CAC40 remains the leader of declines in the...
ارتفعت أسهم Rivian Automotvie بعد أنباء استثمار فولكس فاجن بقيمة مليار دولار هذا العام و5 مليارات دولار إجمالاً على مدى السنوات القليلة المقبلة، بأكثر...
وفقًا لتعليقات الشركتين، ستعمل Voyager وPalantir (PLTR.US) على تعزيز الشراكة في مجال الفضاء والدفاع، حيث ستقوم Voyager بتطبيق تقنية Palantir AI داخل أدواتها...
Rivian Automotvie following news of Volkswagen's investment of $1 billion this year and $5 billion in total over the next few years, gained more than...
