Palantir gains 5% after AI partnership with Voyager
According to comments from both companies, Voyager and Palantir (PLTR.US) will advance the space and defence partnership, as Voyager will implement Palantir...
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
قفزت أسعار عملة Solana المشفرة بنسبة 10% تقريبًا بعد أن قدمت مصادر متعددة معلومات تم التحقق منها حول إصدار طلب لصندوق استثمار متداول قائم على Solana من...
Prices of the Solana cryptocurrency jumped nearly 10% after multiple sources provided verified information about the release of an application for a Solana-based...
يسجل US500 جلسة ثابتة. ارتفاع US100 وUS30 قليلاً الضعف في قطاع أشباه الموصلات يعوض النمو في شركات البرمجيات ارتفعت أسهم Arista Networks (ANET.US)...
US500 records flat session; US100 and US30 gain slightly Weakness in semiconductor sector offsets growth in software companies Arista Networks (ANET.US)...
جاء مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي المركب في مدينة كانساس سيتي عند -8 مقابل -4.5 المتوقعة. و-2 سابقا انخفض التصنيع إلى -11 مقابل -1 سابقًا
Kansas City Fed Composite index came in -8 vs -4.5 exp. and -2 previously Manufacturing dropped to -11 vs -1 previously
بالنظر إلى البيانات الاقتصادية العالمية وأداء مؤشرات الأسهم، سيكون من غير الطبيعي أن نقول إن الشركات في قطاع الطيران لا بد أن يكون أداؤها جيداً. ولكن هذا...
Looking at global economic data and the performance of stock indices, it would be almost blind to say that companies in the aviation sector simply must...
أعلنت أرامكو السعودية و "سيمبرا للطاقة" أكبر شركة مرافق قابضة في الولايات المتحدة الأمريكية من حجم قاعدة المستهلكين، والتي تبلغ عاءداتها...
تغير الغاز الطبيعي في EIA مليار قدم مكعب فعلي 52 ب (توقعات 54 ب، توقعات 71 ب السابقة)
Eia natural gas change bcf actual 52b (forecast 54b, previous 71b)
مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة (شهريًا): الفعلي: -2,1% المتوقع: 0,5% السابق -7,7% شهدت مبيعات المنازل قيد التنفيذ...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي استقرار النفط بالرغم من المخزونات ناسدك يعيد اختبار مستويات 20,000 نقطة
US Pending Home Sales (MoM): May: -2,1% Expected: 0,5% Previous -7,7% US Pending Home Sales took an unexpected decrease in May...
A number of macro reports from the United States were released at 1:30 pm BST today, including revised US GDP report for Q1 2024. As this is the third...
صدرت بيانات طلبيات السلع المعمرة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: طلبيات السلع المعمرة: السابق: 0.2%, المتوقع: -0.5%, الفعلي: 0.1% طلبيات السلع...
تنخفض معظم المؤشرات الأوروبية خلال جلسة يوم الخميس مجموعة من أخبار الشركات من أوروبا بنك أوف أمريكا يرفع توصيته بشأن أسهم Kering الوضع العام...
European indices mostly drop during Thursday's session A range of corporate news from Europe BofA raises recommendation on Kering shares General...
قفزت أسهم FedEx بأكثر من 15% بعد أرباح الربع الرابع من العام المالي. حقق السهم أكبر قفزة في يوم واحد في التاريخ. إن خفض التكاليف يسير على ما يرام. تتوقع...
