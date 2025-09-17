Stock of the week - FedEx (27.06.2024)
FedEx jumped over 15% after fiscal-Q4 earnings Stock made the biggest single-day jump in history Cost-cutting is going well FedEx expects positive...
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
وقّعت الشركة السعودية لشراء الطاقة اتفاقيات شراء الطاقة لثلاثة مشروعات جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، مع تحالف شركة أكواباور، وشركة المياه والكهرباء...
تكافح الأسهم من أجل الاتجاه هذا الأسبوع، وينعكس ذلك في أدائها الضعيف. في الأيام الخمسة الماضية، انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.16%، وانخفض مؤشر Nasdaq...
كان الدولار قويا بشكل استثنائي في الأيام الأخيرة، متجاوزا منطقة مقاومة كبيرة وعلى الرغم من انخفاض مؤشر الدولار USDIDX اليوم بنسبة 0.12% إلى 105.570 نقطة،...
The dollar has been exceptionally strong in recent days, breaking above a significant resistance zone. Although the dollar index USDIDX is down today by...
الحقائق: قد استفاد زوج الدولار الأسترالي مقابل الفرنك السويسري في الأسابيع الأخيرة من الفارق بين التوقعات لمسار أسعار الفائدة في سويسرا وأستراليا. علاوة...
كان متوقعًا، أبقى البنك المركزي السويدي أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75%. بيان البنك المركزي السويدي يتوقع البنك المركزي...
As expected, the Riksbank kept interest rates unchanged at 3.75%. Riksbank Statement The Riksbank expects inflation to be 2.0% this...
يتضمن تقويم الاقتصاد الكلي اليوم العديد من الأحداث الهامة. يجب على المستثمرين التركيز في المقام الأول على تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول النهائي...
Today's macroeconomic calendar includes several significant events. Investors should primarily focus on the final Q1 GDP report for the USA, durable...
تشهد مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ جلسة مختلطة. وانخفضت المؤشرات الصينية بنسبة تتراوح بين 1.30-1.50%. انخفض مؤشر Nikkei 225 الياباني بنسبة 0.30%، في حين...
Asia-Pacific indexes are experiencing a mixed session. Chinese indexes are down between 1.30-1.50%. The Japanese Nikkei 225 index is down 0.30%,...
تتداول مؤشرات وول ستريت على انخفاض اليوم، على الرغم من أنها بعيدة عن أدنى مستوياتها اليومية. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.1٪، وارتفع مؤشر داو جونز...
Wall Street indices trade lower today, although off the daily lows. S&P 500 drops 0.1%, Dow Jones gains 0.1%, Nasdaq adds 0.2% and small-cap Russell...
تستمر أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي (NATGAS) في التراجع، حيث انخفضت بنسبة 3٪ أخرى اليوم. انخفض NATGAS إلى ما دون أدنى مستوى له في 17 يونيو 2024 ووصل إلى...
US natural gas prices (NATGAS) continue to pull back, dropping another 3% today. NATGAS dropped below June 17, 2024 low and reached the lowest level since...
Morgan Stanley issued a recommendation for the GBPCAD currency pair. Morgan Stanley recommends taking a long position on the pair with following levels: Entry...
أطلقت أسهم شركة Whirlpool (WHR.US)، الشركة الأمريكية المصنعة للأجهزة المنزلية، تداول اليوم بفجوة سعرية صعودية تزيد عن 20٪ وتحتفظ بهذه المكاسب خلال الجلسة...
Shares of Whirlpool (WHR.US), US manufacturer of home appliances, launched today's trading with an over-20% bullish price gap and are holding onto...
