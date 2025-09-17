مخاوف سوق السندات تستنزف الرغبة في المخاطرة
بعد الافتتاح الإيجابي في أوروبا يوم الأربعاء، استنزفت معنويات المخاطرة من الأسواق المالية مع تقدمنا خلال اليوم. الأسهم الأوروبية عبارة عن بحر أحمر، وتستعد...
أخبار الأسواق
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
US Department of Energy (DOE) issued an official weekly report on US oil inventories today at 3:30 pm BST. Report was expected to show decline in all three...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 4:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر...
US new home sales data for May was released today at 3:00 pm BST. Report was expected to show new home sales at 633k, what would mark a 0.2% month-over-month...
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 3:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق ارتفاع في مبيعات المنازل الجديدة. الساعة...
مؤشرات وول ستريت تفتح على انخفاض يختبر US30 نحو منطقة الدعم 39300 نقطة ارتفعت أسهم FedEx بأكثر من 10٪ بعد أرباح الربع المالي الرابع ريفيان ترتفع...
Wall Street indices open lower US30 looks towards 39,300 pts support zone FedEx rallies over 10% after fiscal-Q4 earnings Rivian surges 30% on...
أعلنت شركة الأسمدة المصرية (موبكو) عن إيقاف مصانعها الثلاثة بسبب انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي. يأتي ذلك نتيجة التأثير السلبي على مخزون شبكة الغاز، نتيجة...
اخترق زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USDJPY) اليوم فوق حاجز 160، وهي منطقة لم نشهدها منذ عام 1986. وقد تسارع استمرار الاتجاه الصعودي للزوج مؤخرًا...
The USDJPY pair today broke above the 160 barrier, a zone not seen since 1986. The continuation of the pair's uptrend has accelerated recently on the...
المؤشرات الأوروبية في مزاج متباين في نهاية النصف الأول من جلسة الأربعاء انتعاش نفيديا يعزز المعنويات حول شركات التكنولوجيا الأوروبية النتائج الأفضل...
European indices in mixed mood at the end of the first half of Wednesday's session Nvidia rebound boosts sentiment around European tech companies Better...
قامت «الشركة السعودية العالمية للموانئ» وشركة «ساني» الصينية المتخصصة في تصنيع المعدات الثقيلة بتوقيع عقد لتزويد ميناء الملك عبد...
قالت شركة كوفيسترو الألمانية للكيماويات إنها ستتيح لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الاطلاع على مستنداتها وتسريع وتيرة المفاوضات بناء على عرض...
شهدت أسهم Nvidia ارتفاعًا جيدًا يوم الثلاثاء وارتفعت بأكثر من 6٪، بعد هزيمتها البالغة 430 مليار دولار في الأيام الأخيرة. كانت Nvidia وArm الأفضل أداءً...
يشهد الدولار الأسترالي ارتفاعًا كبيرًا اليوم، حيث ارتفع زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي بنسبة 0.55% تقريبًا بعد أن جاءت بيانات التضخم الأسترالية...
The Australian dollar is seeing significant appreciation today, with the AUDUSD pair gaining nearly 0.55% after Australia's inflation data for May...
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح أعلى لأسواق الأسهم الأوروبية بيانات المستهلكين من الاقتصادات الأوروبية الرئيسية (ألمانيا وفرنسا) ومبيعات التجزئة (المملكة...
Futures point to higher opening of European stock markets Consumer data from key European economies (Germany, France) and retail sales (UK) Speeches...
