مخطط اليوم - US500 (24.07.2025)
سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعات قياسية جديدة وسط أرباح قوية وتفاؤل تجاري. في 23 يوليو 2025، حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعًا تاريخيًا جديدًا،...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي مؤشرات الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة النفط تحت ضغط المخزونات والبيانات الاقتصادية هل نرى المزيد من الارتفاعات على الذهب
جدول الاقتصاد الكلي لهذا اليوم حافلٌ بالأحداث. خلال جلسة التداول الآسيوية، شهدنا قراءات قوية لمؤشر مديري المشتريات الأسترالي، وانخفاضًا في مؤشر مديري المشتريات...
يبدو الوضع في السوق الآسيوية مستقرًا، وإن لم يكن بنفس قوة أداء الأمس. ارتفع سهم CH.cash بنسبة 0.4%، بينما ارتفع سهم JAP225 بنسبة 0.2%. شهدت...
أصدرت شركة ألفابت (GOOGL.US) نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2025. وقد فاقت الشركة التوقعات في جميع الجوانب الرئيسية لتقريرها المالي، حيث أعلنت عن...
النتائج المالية لشركة تسلا للربع الثاني من عام 2025 رسم الأداء المالي لشركة تسلا للربع الثاني من عام 2025 صورة متباينة، كاشفًا عن تحديات تواجهها...
كانت المشاعر في الأسواق الأوروبية والأمريكية والآسيوية إيجابية للغاية، حيث تفاعل المستثمرون مع التقارير الجديدة بشأن الرسوم الجمركية. أعلن دونالد ترامب...
يشهد استهلاك الغاز الطبيعي (NATGAS) في الولايات المتحدة تراجعًا ملحوظًا بعد توقعات جوية جديدة تشير إلى احتمال انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في أوائل...
يحدّ مؤشر US100 من مكاسبه السابقة، إذ أفاد دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي بأنه إذا لم توافق الولايات المتحدة على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات من...
أفادت تقارير أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن رسوم جمركية بنسبة 15% - مصادر فاينانشال تايمز. وأضاف تقرير فاينانشال...
اليوم، بعد إغلاق السوق، ستطلق ألفابت (GOOGL.US)، إلى جانب تيسلا، موسم أرباح الشركات السبع الكبرى. سيبقى التركيز الرئيسي في موسم الأرباح هذا على معدل نمو...
تواصل تيسلا إثارة آراء قوية - فالبعض يراها رائدة في ثورة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بينما يراها آخرون مجرد شركة سيارات "عادية" ذات تقييم...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر...
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان...
سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسب معتدلة يوم الأربعاء، حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب عن سلسلة من الاتفاقيات التجارية، بما في ذلك مع اليابان وإندونيسيا....
تشير التصريحات الأخيرة لوزير الخزانة الأمريكي بيسنت إلى تحول إيجابي في العلاقات الاقتصادية العالمية، وخاصة فيما يتعلق بالصين والاتحاد الأوروبي. وأكد بيسنت...
أعلنت «بورصة دبي للذهب والسلع» تحقيق نتائج قوية خلال النصف الأول من عام 2025، إذ تجاوز إجمالي العقود المُتداولة المليون عقد بنهاية شهر يونيو...
ارتفع عقد مؤشر الأسهم الألماني داكس (DE40) بأكثر من 0.8%، بعد ارتداده سابقًا من المتوسط المتحرك الأسّي لـ 200 فترة (EMA200، الخط الأسود). وقد محا مؤشر...
يشهد عقد العقود الآجلة لمؤشر نيكاي 225 الياباني ارتفاعًا ملحوظًا بعد ركود دام ثلاثة أسابيع، استجابةً للإعلان المفاجئ عن اتفاق تجاري بين اليابان والولايات...
حقق بنك أبوظبي الأول صافي أرباح قياسية تاريخيّة قدرها 10.63 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري بنمو 26% عن الفترة المقابلة من العام الماضي كما ارتفعت...
اتسمت جلسة اليوم بفتور بيانات الاقتصاد الكلي، حيث ظل تركيز السوق منصبًا بشكل شبه كامل على التطورات المتعلقة بالتجارة وأرباح شركات التكنولوجيا الكبرى (تسلا...
