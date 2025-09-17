Economic calendar: UK CBI retail sales, US new homes sales and EIA oil inventories report
Futures point to higher opening of European stock markets Consumer data from key European economies (Germany, France) and retail sales (UK) Speeches...
أخبار الأسواق
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
جاءت ثقة المستهلك الألماني GfK عند -21.8 مقابل -19.5 المتوقعة. و-20,9 سابقا أبلغ جي إف كيه أن "انقطاع الاتجاه التصاعدي الأخير يظهر أن الطريق للخروج...
Germany GfK consumer sentiment came in -21,8 vs -19,5 exp. and -20,9 previously GfK informed that "the interruption of the recent upward trend...
أغلقت مؤشرات وول ستريت جلسة الأمس على ارتفاع في الغالب، على الرغم من أن الضعف كان واضحًا في مؤشر Russell 2000 ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث انخفضت أسهم...
Wall Street indexes closed yesterday's session mostly higher, although weakness was evident in the Russell 2000 and the Dow Jones Industrial Average,...
استمرت الجلسة في القارة القديمة اليوم بمزاج ضعيف. وخسر مؤشر داكس ما يقرب من 0.8%، وسجل مؤشر كاك40 تراجعات بنسبة 0.6%، وتراجع مؤشر FTSE البريطاني بنسبة...
The session on the Old Continent today proceeded in a weak mood. The DAX lost almost 0.8%, the CAC40 recorded 0.6% declines, and the British FTSE retreated...
ارتفعت أسهم شركة الرحلات البحرية الأمريكية Carnival (CCL.US) بنسبة 9٪ تقريبًا اليوم حيث أعلنت الشركة عن أرباح معدلة قدرها 0.11 دولار للسهم مقابل 0.31 دولار...
Shares of US cruise tourist company Carnival (CCL.US) gains almost 9% today as the company reported adjusted earnings of $0.11 per share vs $0.31...
علقت ليزا كوك من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم على الاقتصاد الأمريكي والتضخم. كوك من بنك الاحتياطي الفيدرالي إنها فكرة جيدة أن ننتبه...
Lisa Cook from the US Federal Reserve commented today US economy and inflation. Cook expects a bumpy path for US inflation in the short term but believes...
Morgan Stanley issued the recommendation for the pair AUDCAD. Morgan Stanley recommends long position on the AUDCAD pair with the following parameters: Entry...
تقاوم وول ستريت الانخفاضات، على الرغم من أن الضعف واضح بين تجار التجزئة وشركات النفط والغاز ارتفعت أسهم Nvidia (NVDA.US) بنسبة 3.5% تقريبًا ودعمت...
Wall Street resists declines, although weakness is evident among retailers and oil and gas companies Nvidia (NVDA.US) gains almost 3.5% and supports...
لماذا يأخذ المسؤولون اليابانيون وقتهم عندما يتعلق الأمر بالتدخل لوقف قوة الين؟ وها نحن نعود مرة أخرى، السوق في حالة ترقب شديد في انتظار معرفة ما إذا...
US Conference Board Consumer Confidence came in 100.4 vs 100 exp. and 102 previously According to Conference Board, average 12-month US consumers...
صدر مؤشر كونفرنس بورد لثقة المستهلك في الولايات المتحدة في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر مؤشر كونفرنس بورد انخفاض طفيف. ثقة...
وقد تكبد الكاكاو خسائر فادحة منذ بداية هذا الأسبوع، مما أدى إلى استمرار الانخفاضات التي بدأت في 14 يونيو/حزيران. واليوم كان هناك اختبار قريب لمستوى 7000...
Cocoa has been losing heavily since the beginning of this week, extending the declines that began on June 14. Today there was a near test of the $7,000...
Canadian CPI for May came in 2.9% YoY vs 2.6% exp. and 2.7% previously Monthly inflation data came in 0.6% vs 0.3% exp. and 0.5% previously Canadian...
