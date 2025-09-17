عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 2.7%, المتوقع: 2.6%, الفعلي: 2.9% مؤشر أسعار المستهلكين...
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
وصلت أسهم الشركة الدنماركية الشهيرة لإنقاص الوزن Novo Nordisk (NOVOB.DK) إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق 1000 كرونة دانمركية، حيث حصل علاج Wegovy لإنقاص...
أوروبا تحت ضغط من عمليات البيع المكثفة في قطاع الذكاء الاصطناعي يوم أمس بيانات مؤشر أسعار المستهلك الكندي في التركيز إيرباص تخفض توقعات أرباح العام...
أعلنت شركة أدنوك للحفر، موافقة مساهميها على سياسة توزيع أرباح تصاعدية جديدة بزيادة سنوية لا تقل عن 10% للسهم الواحد للسنوات الخمس 2024-2028، وبحيث لا تقل...
انخفض تداول أسهم أكبر مجموعة لصناعة الطيران والفضاء في أوروبا إيرباص (AIR.FR) بنسبة 12٪ اليوم، حيث خفضت الشركة توقعاتها المالية لعام 2024 بأكمله. وتتوقع...
النفط: ويظل النفط الخام عند مستويات مرتفعة في بداية الأسبوع الجديد، وهو أيضًا الأسبوع الأخير من هذا الربع. ومع ذلك، فإن السعر أقل بقليل من القمم...
وقَّعت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي اليوم اتفاقية مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، لإطلاق "مؤشِّر أبوظبي للشركات العائلية" الذي يُعدّ...
شهدت أسهم شركات التكنولوجيا، وتحديدًا أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الضخمة، عمليات بيع حادة يوم الاثنين. انخفضت أسهم Nvidia بأكثر من 6% وانخفضت...
من الممكن أن يكون الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي أحد أزواج العملات الأجنبية التي قد تواجه بعض التقلبات المرتفعة اليوم. وذلك لأن تقرير مؤشر أسعار...
اهتز المشهد السياسي الفرنسي بتحول غير متوقع للأحداث في نفس مساء يوم الانتخابات الأوروبية، في التاسع من يونيو/حزيران. ليس لأن اليمين المتطرف فاز بأغلبية...
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح منخفض مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن كونفرنس بورد لشهر يونيو تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلك الكندي لشهر مايو تشير...
تم تداول مؤشرات وول ستريت بشكل مختلط يوم أمس - انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.31%، وانخفض مؤشر Nasdaq بنسبة 1.07%، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.67%،...
