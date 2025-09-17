Economic calendar: Conference Board index, Canadian CPI report
أخبار الأسواق
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
تم تداول مؤشرات وول ستريت بشكل مختلط يوم أمس - انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.31%، وانخفض مؤشر Nasdaq بنسبة 1.07%، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.67%،...
Wall Street indices traded mixed yesterday - S&P 500 dropped 0.31%, Nasdaq slumped 1.07%, Dow Jones gained 0.67% and small-cap Russell 2000 added...
تتراجع المؤشرات الأمريكية قرب نهاية الجلسة لتمحو بعض مكاسب الجلسة المبكرة. يتم تداول مؤشر US500 بشكل ثابت عند 5530 نقطة، بينما عند الافتتاح كان المؤشر...
US indices retreat towards the end of the session erasing some of the early session gains. The US500 is trading flat at 5530 points, while at the...
من المتوقع أن يكون أسبوعًا مزدحمًا للغاية بالنسبة لقطاع الخدمات اللوجستية في الولايات المتحدة. ستعرض FedEx نتائجها غدًا، وقد أعلنت UPS عن بيعها المخطط...
It's shaping up to be a very busy week for the US logistics sector. FedEx will show its results tomorrow, and UPS has announced its planned sale of...
تعتبر الجلسة النقدية اليوم في الولايات المتحدة صعودية إلى حد ما، مما يزيد من المكاسب الديناميكية في الأسواق الأوروبية في الجزء الأول من اليوم. ومع ذلك،...
Today's cash session in the USA is moderately bullish, extending dynamic gains in European markets in the first part of the day. However, there is...
أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، خليفة الزفين أنه من المتوقع نقل ما يقرب من 8 إلى 18 طائرة من flydubai حركتها لمطار آل مكتوم...
أعرب أوستان جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، عن تفاؤل حذر بشأن تباطؤ التضخم في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي.وشدد على أن اتجاهات التضخم الحالية...
Austan Goolsbee, President of the Federal Reserve Bank of Chicago, expressed cautious optimism about the cooling of inflation in a CNBC interview. He highlighted...
03:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - مؤشر دالاس الفيدرالي للأعمال التصنيعية لشهر يونيو: الفعلي -15.1؛ السابق -19.4؛ كشفت استطلاعات الأعمال...
03:30 PM BST, United States - Dallas Fed Mfg Business Index for Jun: actual -15.1; previous -19.4; This month's Texas...
افتتاح مستقر في البورصات الأمريكية انخفضت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل طفيف مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) يخسر 0.40% يستمر قطاع أشباه...
Flat opening on US stock exchanges 10-year Treasury yields slightly down The US Dollar Index (USDIDX) loses 0.40% Semiconductor sector continues...
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية يوم الاثنين تراجعا بنسبة 4.2% على أساس سنوي في صادرات المملكة النفطية في أبريل. كما أشارت البيانات إلى نمو...
اشتدت ضغوط البيع على البيتكوين بعد الإعلان العام من Mt.Gox، الذي كشف عن خطط لبدء توزيع الأصول المسروقة في عملية اختراق عام 2014 بدءًا من يوليو 2024. وفي...
Selling pressure on Bitcoin has intensified following the public announcement from Mt. Gox, revealing plans to start distributing assets stolen in a 2014...
