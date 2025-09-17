أبل تواجه غرامة محتملة بمليارات اليورو
أبلغت المفوضية الأوروبية شركة Apple بأن سياسة متجر التطبيقات الخاصة بها من المحتمل أن تنتهك قانون الأسواق الرقمية (DMA)، لا سيما من خلال تقييد مطوري التطبيقات...
أخبار الأسواق
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
المزيد
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
المزيد
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
المزيد
أبلغت المفوضية الأوروبية شركة Apple بأن سياسة متجر التطبيقات الخاصة بها من المحتمل أن تنتهك قانون الأسواق الرقمية (DMA)، لا سيما من خلال تقييد مطوري التطبيقات...
The European Commission has informed Apple that its App Store policy potentially violates the Digital Markets Act (DMA), particularly by restricting app...
الأسواق الأوروبية ترتفع مع بداية الأسبوع الجديد البنوك الفرنسية تنتعش؛ مكاسب السيارات بعد أخبار التعريفة الجمركية أدنوك ترفع عرض الاستحواذ على كوفيسترو الوضع...
European markets gain at start of new week French banks rebound; automotive gains after tariff news Adnoc raises takeover bid for Covestro Overall...
شهدت أسواق المال المحلية 3 طروحات أولية لشركات جديدة خلال الفترة الماضية من العام الجاري وهي “ألف للتعليم ”، و"سبينس"، و"باركن"،...
أصدر معهد IFO الألماني أحدث مجموعة من مؤشرات المشاعر اليوم في الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يتحسن مؤشر مناخ الأعمال الرئيسي بشكل...
البيتكوين تسجل افتتاحية ضعيفة للأسبوع وتخسر مثل الإيثريوم نحو 2% يتم تداول المتداول المتوسط المدى في BTC حاليًا بخسارة (أقل من السعر المحقق لحامل...
تم تداول العملات المشفرة الرئيسية، مثل البيتكوين، على انخفاض خلال عطلة نهاية الأسبوع، واستمرت في الحركة الهبوطية التي بدأت في الأسبوع الأول من شهر يونيو....
Germany IFO Institute issued the latest set of its sentiment indices today at 9:00 am BST. Headline Business Climate index was expected to improve slightly...
Bitcoin records a weak opening of the week and loses similarly to Ethereum, about 2% The average short-term trader in BTC is currently trading at...
Major cryptocurrencies, like Bitcoin, have been trading lower during the weekend, continuing downward move launched in the first week of June. However,...
من المقرر أن تفتتح المؤشرات الأوروبية على ارتفاع طفيف مؤشر IFO الألماني، ومؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس خطابات من أعضاء البنك المركزي الأوروبي...
European indices set to open slightly higher German IFO index, Dallas Fed index Speeches from ECB, Fed and BoC members Index futures point...
بداية أسبوع جديد في الأسواق هادئة، مع تدفق أخبار خفيف جدًا خلال جلسة آسيا والمحيط الهادئ. بدأت المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ تداولات الأسبوع...
Beginning of a new week on the markets is calm, with very light newsflow during the Asia-Pacific session Indices from Asia-Pacific launched new week's...
أنهت مؤشرات وول ستريت الأسبوع على انخفاض. انخفض مؤشر US500 بنسبة 0.30%، وانخفض مؤشر US100 بنسبة 0.40%. وسجلت أكبر الانخفاضات شركات قطاع أشباه الموصلات،...
Wall Street indexes ended the week lower. The US500 is down 0.30%, and the US100 is down 0.40%. The largest declines were recorded by semiconductor...
يبدو أن الأسبوع المقبل في الأسواق سيكون أكثر هدوءًا من حيث أحداث السوق المجدولة والإصدارات الكلية. ومع ذلك، ستظل هناك بعض الأحداث الجديرة بالملاحظة التي...
عاد سوق العملات المشفرة إلى الانخفاض بعد انتعاش قصير يوم أمس. انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 64000 دولار، حيث خسر 2.00٪ وبالتالي يتم تداوله تحت مستويات...
The next week on the markets looks to be calmer in terms of scheduled market events and macro releases. Nevertheless, there will still be some noteworthy...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم