البيتكوين تخسر 2.0% وتنخفض إلى أقل من 64000 دولار 📈
عاد سوق العملات المشفرة إلى الانخفاض بعد انتعاش قصير يوم أمس. انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 64000 دولار، حيث خسر 2.00٪ وبالتالي يتم تداوله تحت مستويات...
أخبار الأسواق
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
المزيد
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
المزيد
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
المزيد
عاد سوق العملات المشفرة إلى الانخفاض بعد انتعاش قصير يوم أمس. انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 64000 دولار، حيث خسر 2.00٪ وبالتالي يتم تداوله تحت مستويات...
The next week on the markets looks to be calmer in terms of scheduled market events and macro releases. Nevertheless, there will still be some noteworthy...
The cryptocurrency market has returned to declines after a brief recovery yesterday. Bitcoin falls below $64,000, losing 2.00% and thus trading below the...
يواصل زوج الدولار الأميركي مقابل الين الياباني ارتفاعه، مقتربًا من منطقة الارتفاعات المحلية (أعلى المستويات منذ عام 1990). وفي يوم الخميس، أضافت وزارة...
The USDJPY pair extends its rally, approaching the zone of local highs (levels highest since 1990). On Thursday, the U.S. Treasury Department added Japan...
تفتح المؤشرات الأمريكية على انخفاض في اليوم الأخير من الأسبوع قطاع أشباه الموصلات يقود الانخفاضات حقق USDIDX مكاسب في الجزء الأول من اليوم تداول...
03:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات تقييم الأثر البيئي: مخزونات الغاز الطبيعي: 71B الفعلي؛ توقعات 69 ب. 74ب السابقة؛ التقلبات...
US indices open lower on the last day of the week Semiconductor sector leads the declines USDIDX gained in the first part of the day US bond...
03:30 PM BST, United States - EIA Data: Natural Gas Storage: actual 71B; forecast 69B; previous 74B; Volatility after publication...
03:00 PM BST, United States - Existing Home Sales for May: actual 4.11M; forecast 4.08M; previous 4.14M; actual -0.7% MoM;...
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي لشهر مايو في الساعة 3:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل الجديدة. الساعة...
02:45 PM BST, United States - PMI Data for Jun: S&P Global US Manufacturing PMI: actual 51.7; forecast 51.0; previous 51.3; S&P...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 2:45 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في معنويات قطاعات الخدمات...
انخفضت أسهم شركة Carlsberg، عملاق سوق الجعة الدنماركي، بنسبة 8.5٪ تقريبًا اليوم، حيث رفض منتجو المشروبات الغازية البريطانيون Britvic صفقة استحواذ...
Shares of Danish brewing market giant, Carlsberg (CARLB.DK) drops almost 8.5% today as British soft drinks producers Britvic has rejected worth $3.9bn...
ارتفعت أسهم Sarepta Therapeutics بنسبة 36% في تداول ما قبل السوق بعد قرار إدارة الغذاء والدواء بمنح موافقة سريعة على علاجها الجيني، Elevidys،...
Canadian retail sales report for April was released today at 1:30 pm BST. Report was expected to show solid increases in headline and core retail sales,...
Sarepta Therapeutics' soared by 36% in the pre-market trading following the FDA's decision to grant accelerated approval for its gene therapy,...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من كندا وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: -0.3%, المتوقع: 0.7%, الفعلي: 0.7% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M):...
البلاديوم هو المعدن النفيس الأفضل أداءً اليوم، حيث ارتفع بنسبة تزيد عن 3% وقفز إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع. يواصل السعر انتعاشه، الذي بدأه يوم الثلاثاء...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم