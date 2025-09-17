البلاديوم يقفز إلى أعلى مستوياته في 3 أسابيع
البلاديوم هو المعدن النفيس الأفضل أداءً اليوم، حيث ارتفع بنسبة تزيد عن 3% وقفز إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع. يواصل السعر انتعاشه، الذي بدأه يوم الثلاثاء...
أخبار الأسواق
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
PALLADIUM is the best performing precious metals today, gaining over 3% and jumping to the highest level in 3 weeks. Price continues a rebound, launched...
وقعت شركة "أبوظبي لطاقة المستقبل"مصدر" اتفاقاً للاستحواذ بشكل مبدئي على 67% في "تيرنا إنيرجي" اليونانية، إذ جاء الاتفاق مع "جي...
تراجع الدولار النيوزيلندي مقابل الفرنك السويسري بنسبة 4% تقريبًا عن أعلى مستوى محلي في الآونة الأخيرة توقف التصحيح الهبوطي عند مستوى تصحيح 61.8% تم...
يرتد المستهلك في المملكة المتحدة مرة أخرى، حيث لا تزال المالية العامة محدودة بالنسبة لحكومة حزب العمال الجديدة المحتملة في المملكة المتحدة لقد...
يسجل مؤشر DE40 انخفاضًا بنسبة 0.4%، متأثرًا بانخفاض العقود في وول ستريت يوم من ثلاث فترات هاجس وحجم قياسي من الخيارات تنتهي اليوم يمكن أن يؤدي إلى...
DE40 records 0.4% drop, pressured by contract declines on Wall Street A day of three hags and an all-time record volume of options expiring today...
جاء مؤشر مديري المشتريات المركب في المملكة المتحدة (تقرير يونيو) عند 51.7 مقابل 53 المتوقعة. و53 سابقا جاء مؤشر مديري المشتريات...
اليورو هو العملة الرئيسية الأسوأ أداءً اليوم. وبينما كان الين الياباني هو الذي كان الأكثر تخلفًا خلال جلسة آسيا والمحيط الهادئ، تلقى اليورو ضربة كبيرة...
UK Composite PMI (flash for June) came in 51.7 vs 53 exp. and 53 previously UK Services PMI (flash for June) came in 51.4 vs 53 exp. and 52.9 previously UK...
EUR is the worst performing major currency today. While it was Japanese yen, who was top laggard during the Asia-Pacific session, euro took a big hit following...
كانت مؤشرات مؤشر مديري المشتريات (PMI) السريعة لشهر يونيو بمثابة إصدار رئيسي مقرر للجلسة الأوروبية اليوم. ركزت الأسواق في المقام الأول على الإصدارات الصادرة...
Flash PMI indices for June were a key release scheduled for the European sesion today. Markets were focused primarily on releases from France (8:15 am...
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح منخفض مؤشرات PMI السريعة لشهر يونيو من أوروبا والولايات المتحدة بيانات مبيعات التجزئة الكندية تشير العقود...
European indices set for flat opening Flash PMI indices for June from Europe and US Canadian retail sales data European index futures point...
سيتم إصدار بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة لشهر مايو هذا الصباح في الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادات شهرية...
UK retail sales data for May wsa released this morning at 7:00 am BST. Report was expected to show monthly increases in headline and core retail sales,...
بدأت مؤشرات وول ستريت في الانخفاض بعد افتتاح مختلط للجلسة النقدية يوم أمس وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.25%، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة...
Wall Street indices began to slide after a mixed opening of the cash session yesterday. S&P 500 dropped 0.25%, Nasdaq moved 0.81% lower and small-cap...
